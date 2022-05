Ajedrecistas potosinos califican al Festival Panamericano 2022

La selección de ajedrez de San Luis Potosí conformada por cinco juveniles e infantiles, obtuvieron su pase al Festival Panamericano de Ajedrez 2022 que se realizará del 15 de junio al 2 de julio en Montevideo, Uruguay.

Esto gracias a los buenos resultados obtenidos en el recién celebrado LXVII Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez "Chihuahua 2022", en el que por vez primera en la historia moderna del deporte ciencia en San Luis Potosí, un equipo de jóvenes, niñas y niños potosinos logran calificar a un evento Panamericano.

Los ajedrecistas son: Emanuel Robledo Flores, segundo lugar en categoría Sub 18 absoluta; Juan Pablo Moctezuma Ibarra, tercer lugar en Sub 12 absoluta; Rodolfo González Barrera Charo, quinto lugar en Sub 16 absoluta; Christian Mateo Hernández Tierrafría, octavo lugar en Sub 10 absoluta, y la única dama Monserrat Lucio Reyna, sexto lugar en categoría Sub 18 femenil. Como entrenadora de la selección Alín Martínez Hernández.

Felices los ajedrecistas potosinos que calificaron al próximo Panamericano en Uruguay. / Cortesía AEAPAC.

Cabe mencionar que estos jóvenes talentos fueron y son entrenadores, vía telemática, por el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. (FENAMAC).

A pesar de la buena noticia para el deporte potosino, no están exentos de la falta de apoyos por parte de las autoridades, por lo que en las semanas previas a su participación en tierras uruguayas, para obtener recursos económicos realizarán diversas actividades de exhibición, pues deben pagar ellos mismos su traslado vía aérea desde la Ciudad de México a Montevideo, según lo informó la Maestra Nacional Alín Martínez Hernández, vicepresidente de la Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos A.C. (AEAPAC) y entrenadora de la selección de San Luis Potosí.

EL DATO

Del 15 de junio al 2 de julio será el Festival Panamericano de Ajedrez 2022 en Montevideo, Uruguay.