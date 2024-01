A pesar de la derrota el equipo mostró buenas cosas: Daniel Flores

A pesar de que cayeron 1-0 ante las campeonas Tigres de la UANL, Daniel Flores, director técnico del Atlético de San Luis, rescata aspectos positivos de su equipo al hacer su debut en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil.

"Me quedo con el esfuerzo de mis jugadoras, creo que eso fue muy significativo, la garra y entrega durante todo el partido que mostraron de principio a fin. Es obvio que les costó un poco el trabajar de manera distinta, estamos apenas acoplando todo el trabajo, pero me quedo con el esfuerzo, fuimos sólidas en la parte defensiva, ahora solo falta buscar el equilibrio entre las líneas, media cancha y ofensiva para que esto camine mejor", expresó.

Se le cuestionó de qué es lo que le falta al San Luis para que tenga mejores resultados. "Seguir trabajando no hay otra opción, la posesión del balón es algo que debemos entrenar mucho, no es fácil pararte en "El Volcán" en el primer partido, pero creo que no lo hicimos mal. Y si considero que donde debemos trabar mucho es en la posesión de balón, nos faltó el retener más la pelota cuando la tuvimos, se perdía muy rápido y eso propiciaba muchas veces que nos tomarán mal paradas y hubiera constante llegada de las rivales".

Del debut de la delantera colombiana Caicedo, de la que se hablan buenas cosas, el nuevo estratega comentó: "Farlyn es una jugadora que le dimos un seguimiento de muchos meses, es una futbolista muy completa que nos puede aportar mucho, ya ha jugado en varios países y esa experiencia que ha adquirido puede aportarla mucho al resto del plantel. Debutó en la Liga y demostró cosas buenas, aunque le falta acoplarse a la altura, ritmo y al equipo, pero nos aportará mucho en este torneo".

Cabe mencionar que Daniel Flores nació en Guadalajara, Jalisco el 7 de mayo de 1988. Su carrera inició con el conjunto de Atlas en donde fungió como entrenador del equipo juvenil Sub-17. También, con las rojinegras, fue parte del primer equipo como auxiliar técnico, y esta es su primera experiencia en Liga MX Femenil, y la segunda con Atlético de San Luis ya que fue auxiliar técnico en el Apertura 2022.