Star Wars en domingos de Cineteca Alameda

Continúan los programas culturales al interior y exterior de los recintos culturales, por lo que este Domingo 07 de Mayo a las 13:00 horas, será un día de disfraces, proyecciones y convivencia familiar de forma gratuita.

En esta ocasión continuará el programa cultural denominado “Domingos de Alameda” en la Cineteca Alameda.

Cortesía Cineteca Alameda

La invitación está abierta a las familias para que este próximo domingo 07 de mayo a partir de las 13:00 horas, celebren el día de “Star Wars” con una convivencia familiar, disfraces a cargo del “Club Star Wars San Luis Potosí” además de 2 proyecciones en la Cineteca Alameda, todo con entrada libre.

Las películas que se proyectarán son “Star Wars, episodio VI: El retorno del jedi” (1983) en la versión original de George Lucas, la función inicia a las 14:00 horas, posteriormente se proyectará “Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy” (2004) en punto de las 17:00 horas, ambas son clasificación A y estarán en idioma original con subtítulos en español.