Se invita a ganar Indulgencia Plenaria

Se puede ganar todos estos días navideños hasta el 2 de febrero del 2024 en cualquier Templo Franciscano

El primer Nacimiento o Belén fue representado en la ermita de Greccio hace 800 años, es decir en 1223

Las Hermanas Clarisas de San Luis Potosí, invitan a todos los fieles a ganar la Indulgencia Plenaria, con motivo de los 800 años del primer belén o nacimiento que representó San Francisco de Asís, Fundador de la Orden de los Franciscanos y de la Congregación de las Hermanas Clarisas.

Las Religiosas señalaron en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” que se debe visitar un templo Franciscano, estar en gracia o participar del Sacramento de la Reconciliación para estarlo, participar devotamente de la celebración Eucarística y comulgar y frente al Pesebre, orar por las intenciones del Papa Francisco, rezando un Padrenuestro, un Ave María, el Gloria y el Credo y hacer una obra de misericordia espiritual o corporal.

La Indulgencia Plenaria se puede ganar desde el pasado 08 de diciembre, día de la magna solemnidad festividad de la Inmaculada Concepción, hasta el 02 de Febrero, Día de la Candelaria.

Indicaron que fue su Fundador, San Francisco de Asís, quien ordenó que se preparase el pesebre, que se trajese el heno, que se condujera al buey y al asno; y predicó sobre la Natividad del Rey pobre; y, mientras el santo hombre mantenía su oración, un caballero vio al verdadero Niño Jesús en lugar de aquel que el santo había portado.

El mérito de los belenes debe atribuirse a San Francisco de Asís unos tres años antes de su fallecimiento. Había asistido a la celebración de la Navidad de la ciudad de Belén, y quedó tan profundamente impresionado por lo que había vivido allí, que al regresar a su pueblo quiso celebrar en la ermita de Greccio, una fiesta de Navidad que fuera lo más solemne y brillante posible, a fin de exaltar la devoción popular hacia esa conmemoración.

Para realizar su propósito, San Francisco solicitó autorización al papa Honorio III y, una vez obtenido, hizo instalar un pesebre con paja dentro de una cueva, colocó en la una imagen en piedra del Niño Jesús y puso un buey y un asno vivos junto al mismo.

Desde entonces, la idea se fue extendiendo por toda Europa gracias a los seguidores de la orden franciscana y de las clarisas. (1223-2023).

Indicaron que es muy importante aprovechar esta gran bendición de alcanzar el don de la Indulgencia Plenaria, por lo que invitan a hacer la siguiente oración:

LAS HERMANAS CLARISAS INVITAN A HACER LA SIGUIENTE ORACIÓN

¡Santísimo Señor Jesucristo!, creo que estás presente en este santo templo franciscano y de manera especial en el Sagrario. Te adoro con todo mi corazón; me arrepiento sinceramente de todos mis pecados y con tu amorosa ayúdame propongo no volver a pecar. Te suplico, me concedas la gracia de ganar la santa Indulgencia Plenaria de “La Porciúncula” o “Perdón de Asís”, que tú mismo concediste a tu humilde siervo San Francisco de Asís, por la súplica maternal de tu Madre Santísima y que quiero ganar por mí y por (se dice el nombre del difunto). Te ruego por las intenciones del Papa Francisco, para que siga confirmando en la fe a sus hermanos bautizados y podamos seguirte como discípulos misioneros. Te suplico por la Iglesia, medio por el que concedes tus favores, para que siga construyendo tu Reino de paz, justicia y amor. Te pido por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Oh Divino Niño Jesús, en esta humilde representación de tu nacimiento, te adoramos y te damos gracias por venir al mundo para ser nuestro Salvador. Te pedimos que bendigas a nuestras familias y hogares, y que tu amor y paz llenen nuestros corazones en esta temporada navideña. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de humildad y amor incondicional. Amén.