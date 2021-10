Recibió la primera actriz Ofelia Medina el reconocimiento a la Trayectoria Artística

Por 55 años de trayectoria artística, así como por su invaluable contribución cultural y calidad humana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Difusión Cultural entregó a la actriz mexicana Ofelia Medina el reconocimiento “Trayectoria artística”, en el emblemático patio del edificio central que lució imponente para este importante evento, acompañando en la música la presentación de la Orquesta Sinfónica de la institución.

Ofelia Medina agradeció al público que se dio cita con un abrazo musical y de cariño por los muchos meses de pandemia que no se habían dado. Manifestó que sus palabras son torpes y ríspidas, y al ser bastante peleonera, tuvo que recurrir a palabras de maravillosas mujeres mexicanas como Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, “poetas que dicen lo que siento de una manera bella”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

También agradeció por este regalo de vida al rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra. Expresó que dicho reconocimiento la anima a seguir luchando, amando, abrazando, y a negarse a que nos quiten ese derecho a la vida y al amor, “a tocarnos, sentirnos y a seguirnos reflejando en una pantalla de cine; mi gratitud a Cynthia Valle por la iniciativa y a su equipo”.

Afirmó que, de no haber sido por la insistencia de Lucía Delgado Oviedo, exdirectora de Arte y Cultura de la UASLP, quién desde hace más de un año le hablo de este homenaje. “Le agradecí porque los homenajes me dan susto y no siento merecerlos, además, aunque tengo más de 50 años haciendo mi profesión, todavía me siento joven, y los homenajes creo son para los más rucos”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Ofelia Medina mencionó que tiene más de 50 años yendo de un escenario a una manifestación, de un ensayo a las montañas. Añadió que no podía aceptar un homenaje porque le da miedo creérselo y su ego crezca, es algo que no le gusta, “me gusta ser parte de mi comunidad y de la colectividad”. Agradeció la invitación a su hijo Nicolás, así como a otras personas importantes para ella.

El rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, declaró que, sin duda, ha sido un privilegio para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí contar con la presencia de la primera actriz mexicana Ofelia Medina en el 4º. Festival de Cine, y contar con muy merecido reconocimiento a una persona que ha logrado con su esfuerzo y muchos años de trabajo en bien de toda la comunidad.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Hoy nos reunimos en este recinto universitario, para reconocer a una gran actriz que cuenta con más de 50 años de carrera sobre escenarios cinematográficos y teatrales, con más de 80 títulos de películas. En entrevista ha manifestado que se mantiene activa pues lo mismo dirige una película, que actúa, imparte talleres, escribe o está al pendiente de lo que sucede en Chiapas, así como de las acciones del Fideicomiso para la salud de niños indígenas de México”.

Añadió que la UASLP se suma al reconocimiento que ha recibido este año, como han sido el Cuitláhuac de Oro y el Ariel de Oro, “en mi humilde opinión este homenaje queda opacado por su altruista labor de activismo social y su ocupación por la niñez indígena”.

La productora Bertha Navarro, aseguró que Ofelia Medina, además de ser una gran actriz, dirige, escribe guiones y está de otra manera dándonos su mirada hacia las realidades. “Admiro lo que ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con este Festival fabuloso para que vean nuestro cine, esto es de gran importancia para que nos conozcan a los que hacemos cine”.