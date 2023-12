Preestreno de “Priscilla” estará disponible en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda, les invita a disfrutar de Priscilla (2023); película dirigida por Sofía Coppola y seleccionada para competir por el León de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia de 2023.

Se podrá disfrutar de este pre estreno en la Cineteca Alameda del 28 de diciembre del 2023 al 03 de enero del 2024 durante las funciones de las 18:00 horas y 20:30 horas. Los boletos pueden adquirirse en taquilla o en línea a un costo de $25.00 para estudiantes y beneficiarios de INAPAM y a $40.00 + cargo por servicio como entrada general

Sinópsis: Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, ella se convierte en una persona completamente insospechada en la privacidad: un amor electrizante, un aliado en la soledad y un mejor amigo vulnerable.

Para conocer más detalles de estas funciones y próximos eventos en esta Navidad Verde, se les invita a seguir las redes sociales de Cineteca Alameda y no perderse de su programación que tiene como objetivo llevar lo mejor del cine a todas y todos los potosinos.

Sobre Priscila Presley, su nombre de pila es Presicilla Ann Beaulieu Wagner, nació el 24 de Mayo de 1945.

Cortesía | Cineteca Alameda

Su paso por Dancing with the Stars

En 2008, Presley retornó a la televisión participando del popular programa televisivo de la cadena ABC, Dancing with the Stars. Dicho ciclo es una versión estadounidense del formato mundial del mismo nombre, donde varias parejas formadas por un famoso y un compañero de baile profesional compiten por ganar el concurso, quedando nominados aquellos que reciben las más bajas puntuaciones del jurado. Los nominados quedan a merced del voto del público para continuar en el programa. Le tocó como compañero de baile Louis van Amstel.

En su debut, producido la noche del 18 de marzo, debió bailar foxtrot, recibiendo del jurado uno de los puntajes más altos de esa semana: 24 puntos. En la siguiente semana volvió a tener una las de los puntuaciones más altas: 21 puntos; en esa ocasión bailó por primera vez un ritmo latino, mambo. En la tercera semana bailó tango. En la cuarta semana bailó vals; su puntaje fue uno de los más bajos, por lo que debió enfrentarse en un duelo telefónico con el humorista y actor Adam Carolla y su pareja de baile, Julianne Hough. Presley finalmente recibió la mayoría de los votos telefónicos del público. En su quinta semana de competencia, la actriz bailó rumba. Su actuación recibió críticas negativas, recibió 21 puntos y fue eliminada por la votación popular.

Cortesía | Cineteca Alameda

SOBRE PRISCILLA PRESLEY

Priscilla Ann Beaulieu Wagner (Nueva York, 24 de mayo de 1945), más conocida como Priscilla Presley es una actriz de cine y televisión y empresaria estadounidense. Saltó a la fama en 1967, cuando se casó con el cantante y actor estadounidense Elvis Presley, con quien tuvo una única hija: Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.

Sus comienzos profesionales en la actuación se remontan a 1983, cuando hizo una aparición especial en la serie televisiva The Fall Guy. A partir de ese año, y hasta 1988, representó un papel secundario en el serial televisivo Dallas. Posteriormente debutó en cine con la cinta The Naked Gun: From the Files of Police Squad! y apareció en otras producciones como Las aventuras de Ford Fairlane y Austin Powers: Misterioso agente internacional. En los últimos años ha recibido especial atención en los medios por su participación en el programa de telerrealidad Dancing with the Stars.

En 1985, escribió y publicó junto a Sandra Harmon su biografía Elvis and Me, en donde narra cómo conoció al cantante de rock, su matrimonio y los factores y problemas que les llevó al divorcio.

Cortesía | Cineteca Alameda

Priscilla Ann Beaulieu Wagner nació en Brooklyn, Nueva York. Su padre, James Wagner, era un piloto aéreo; falleció en un accidente de aviación cuando ella estaba atravesando la niñez. Su madre, Anna Lillian Iversen, era una estadounidense de ascendencia noruega. Los estudios realizados por varios de sus biógrafos han demostrado que sus abuelos maternos, Lorraine Davis y Albert Henry Iversen, eran europeos que llegaron a América a comienzos de los años 1900. Sus abuelos paternos, Kathryn y Harold Wagner, eran de origen británico.

Anna Lillian Iversen se casó con Paul Beaulieu, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en 1949. Luego, la pareja junto a la niña vivió temporalmente en diversos estados norteamericanos, como Connecticut, Nuevo México o Maine, debido al trabajo de Beaulieu. En su autobiografía Elvis and Me, la futura actriz señaló: "De pequeña era muy tímida. Sumado al hecho que cada año nos trasladamos de ciudad en ciudad, me era muy difícil trabar amistades con las niñas de mi edad. Esto hizo que al crecer me costara hacer amigos."

En 1956, Beaulieu se trasladó junto a su esposa e hijastra a Alemania por motivos laborales. Fue precisamente en la ciudad alemana de Wiesbaden donde la joven, en 1959, conoció a Elvis Presley, que en aquella época era soldado del ejército estadounidense.