Padre Marco Antonio Luna Aguilar celebra en ceremonia sus 25 años de sacerdote

El Presbítero Lic. Marco Antonio Luna Aguilar, titular de la Pastoral Social-Cáritas y Director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante "Mons. Luis Morales Reyes", dio gracias a Dios por su XXV aniversario Sacerdotal en la arquitectónica Catedral metropolitana potosina, la cual lució a su máxima capacidad, al verse gozosamente rodeado de todos sus familiares, amigos Sacerdotes y fieles laicos de todas las Parroquias, Comisiones y Dimensiones, donde ha prestado diligente y alegremente sus servicios eclesiásticos durante estos 25 años de profundo amor y de entrega fiel y generosa a Dios y a su amada Iglesia Católica Potosina a través de su Ministerio Sacerdotal.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El Padre Marco agradeció el Don del Sacerdocio, diciendo: "El amor de Dios supera todos nuestros pecados, errores, defectos, debilidades, vulnerabilidades y todo tipo de contrariedades, sufrimientos, enfermedades, pruebas, conflictos y adversidades que se nos presenten en la vida, porque su amor es auténtico e infinito, no tiene límites y nos ayuda a superar todo tipo de pruebas, por adversas que éstas sean. Más aún, no nos juzga ni nos trata como merecen nuestros pecados, sino no habría quién se salvara; la misericordia de Dios es infinita y nunca deja de darnos su amor que he constatado en mi caminar Sacerdotal y desde mi infancia".

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

"Me gozo en su infinita e inmensa misericordia de Dios y le agradezco el haberme elegido para ser Su Sacerdote para siempre".

El Padre Marco fue felicitado por los fieles, e incluso por autoridades civiles de los diversos niveles de gobierno, que admiran y agradecen su gran labor en favor de los más necesitados.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Gracias Padre Marco por su incansable trabajo en la Pastoral Social-Cáritas y por estos 25 años de entrega generosa y amorosa al Dios de la Vida, del Amor, del Perdón y de Paz.

Dios le recompense su gran trabajo en su Ministero Sacerdotal ya desde esta vida terrenal.

La homilía estuvo a cargo del Sacerdote potosino, Francisco Gallardo López, procedente de la Diócesis de Matamoros, encargado de los Migrantes, quien fuera también su compañero en el Seminario Mayor.