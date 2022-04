Ópera Prima Rock: la música de Queen cautivó a San Luis Potosí

Ópera Prima Rock tiene entre sus filas a una potosina, Alicia Paola Sánchez

Los músicos agradecieron la oportunidad de volver a presentarse en público después de la pandemia

El segundo día del Festival San Luis en Primavera tuvo la presentación estelar del grupo Ópera Prima Rock, con su Tributo a Queen, ante una Plaza de los Fundadores que de nueva cuenta lució abarrotada.

La intervención musical comenzó con Bohemian Rhapsody, una de las canciones más icónicas del grupo de rock inglés. Después siguieron con Killer Queen, We Will Rock You y Don’t Stop Me Now, en un homenaje al espíritu clásico y glamoroso de la música de Queen.

En el espectáculo que pudieron disfrutar miles de potosinos de manera gratuita en el Centro Histórico de San Luis Potosí, Ópera Prima Rock presentó una recopilación de los discos “Greatest Hits” 1 y 2 del icónico cuarteto británico, comandado por Freddie Mercury.

Respetando las tonalidades, partituras y arreglos originales con que Queen grabó sus éxitos, los integrantes de Ópera Prima Rock dieron una muestra de su capacidad vocal e interpretativa, en un espectáculo en el que además destaca la energía con la que llenaron la Plaza de Fundadores.

Ataviados con elegantes vestimentas y singulares peinados característicos del Siglo XVIII, los integrantes de Queen Sinfónico lograron ganarse el aplauso y los gritos de los miles de potosinos que corearon los éxitos de Queen.

Aunque la agrupación está integrada en su mayoría por argentinos, Ópera Prima Rock cuenta con una potosina entre sus filas, Alicia Paola Sánchez, quien se dijo feliz de regresar a su tierra natal, la que -señaló- encuentra ordenada, llena de arte y cultura, por lo que agradeció a la autoridad municipal.

Honrados por participar en el Festival San Luis en Primavera, los integrantes del grupo Ópera Prima Rock agradecieron al Ayuntamiento de la Capital que se les permita regresar a los conciertos masivos y el contacto directo con el público.

Antes de la presentación de Ópera Prima Rock, el grupo de rock potosino Shamanes mostró lo mejor de su música al público presente en la Plaza de Los Fundadores.