”No es fácil vivir del arte, pero sí se puede vivir de él”: Carmen Alvarado

Con lágrimas y un nudo en la garganta, hizo un recuento entrañable de los grandes logros e incontables satisfacciones que ha tenido con el Ballet Provincial del IPBA que actualmente dirige y que ha logrado trascender fronteras a costa de muchos esfuerzos

No es fácil vivir del arte, pero sí se puede vivir de él, afirmó la talentosa maestra Carmen Alvarado Moreno, Directora del Ballet Provincial del Instituto Potosino de Bellas Artes de San Luis Potosí, a pregunta expresa de “El Sol de San Luis”, quien enfatizó varias veces que no es fácil comer y subsistir del arte, pero con muchos esfuerzos, sacrificios, pasión y entrega generosa al arte, constancia y perseverancia en los ensayos, en la preparación permanente y capacitación, claro que sí se puede. “La prueba está en que yo he vivido del arte por décadas enteras, como lo logró la Maestra Lila López”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Así lo señaló la gran continuadora del gran tesoro artístico y cultural que dejó la Maestra Lila López, de feliz memoria, quien fuera fundadora del Festival Internacional de Danza Contemporánea que lleva dignamente su nombre.

La Maestra Carmen Alvarado Moreno, con un nudo en la garganta, con la voz entrecortada por la emoción, al grado de romper en llanto, verdaderamente conmovida ante la prensa, hizo un recuento entrañable de los grandes logros que ha tenido el Ballet Provincial del IPBA que actualmente ella dirige y que ha logrado trascender fronteras aquí y más allá, pues ha pisado foros del extranjero, poniendo en alto el talento, profesionalismo y pasión por el arte dancístico en varios países, aunque –señaló claramente—esto no ha sido fácil ni ha sido de la noche a la mañana, todo es, como lo he dicho siempre, tenerle amor a la danza, y hacerlo crecer de tal modo que se convierta en una pasión central en cada bailarina, bailarín y coreógrafo.

Recordó las grandes, incontables e inolvidables vivencias y satisfacciones que le ha dado la danza a ella, así como el haber sido la alumna predilecta de la Maestra Lila López, QEPD, que la dejó como su digna seguidora del gran tesoro que lograron juntas, como grandes amigas que fueron.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Posteriormente habló del gran legado coreográfico que nos dejó en herencia la Maestra Lila López, quien fuera su gran consejera y amiga, de ahí que por esa razón la invadió una profunda emoción que hizo que sus lágrimas se derramaran sobre su rostro angelical, a lo que la prensa respondió con prolongados y copiosos aplausos pues admiran y respetan el gran trabajo que hecho y que la ha mantenido vigente en el arte hasta la fecha.

Agradeció el apoyo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Potosino de Bellas Artes y de la Dirección de Festivales Internacionales, que han creído en su trabajo, la han valorado y ahora sigue vigente el gran legado de la Maestra Lila López, lo cual es su mayor satisfacción.

Indicó que presentará cuatro coreografías en el marco del XLIII Festival Internacional de Danza “Lila López”, por lo que en el Teatro de La Paz nos ofrecerán un banquete dancístico que sin duda alguna nos dejarán muy buen sabor de boca como siempre, de la creación de talentosos coreógrafos de talla internacional, como lo es el Maestro Fernando Domínguez, quien la acompañó en este grato encuentro con la prensa.