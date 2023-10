Música de Broadway y Hollywood marca inicio del FIC

GUANAJUATO. Con un espectáculo traído desde Las Vegas y un pianista de Broadway, arrancó la 51 edición del Festival Internacional Cervantino, la cual tiene como país invitado de honor a Estados Unidos, nación con la que México celebra 200 años de relaciones diplomáticas.

“Broadway va a Hollywood”, de la compañía de producción musical PK Music, rindió honor a dos de los grandes emblemas de la cultura norteamericana: la capital del teatro y la Meca del cine, a través de una selección de canciones que marcaron la historia de los musicales y el séptimo arte.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, bajo la batuta de Roberto Beltrán-Zavala, el concierto comenzó con canciones del musical Broadway Medley, interpretado por Bren Barrett, Doug Carpenter, Niki Scalera y Maren Wade.

Tras una breve presentación hecha por el bailarín y actor brasileño Glauco Araujo, los cantantes interpretaron canciones de West Side Story (Amor sin barreras), que aborda el amor entre dos amantes de orígenes étnicos distintos, en Nueva York. "Maria", "I Feel Pretty" y "Somewhere", fueron alguno de los temas que interpretaron.

La velada fue una oportunidad para escuchar algunos clásicos de Broadway como "Crazy for You", "The Funny Girl" y "The Man of La Mancha", una de las más aplaudidas por el público cervantino.

"Greatest Showman" y "Dreamgirls" fueron algunas de las películas que también se evocaron, que tuvieron su origen en el cine y hoy son iconos de los musicales neoyorquinos.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación del pianista de Broadway, que ahora toca en solitario, Philip Fortenber, quien interpretó obras de la época dorada de los musicales “Suite Rodgers” y “Hammerstein”.

La fiesta terminó sin demasiado aliento, sin que el público pidiera otra canción, pero que entre juegos pirotécnicos, comenzó aplaudir el inicio de la fiesta del espíritu.