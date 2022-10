Annie Ernaux gana el Premio Nobel de Literatura 2022

La autora francesa Annie Ernaux, conocida por sus novelas sobre clase y género basadas en su experiencia personal, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura, dijo el jurado.

Con el galardón, se reconoce "el coraje y la agudeza clínica" con que la autora "destapa las raíces, los alienamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal", según indicó la Academia en un comunicado.

Ernaux "cree en la fuerza liberadora de la escritura" y su obra "intransigente" está escrita en un lenguaje "sencillo" y "raspado hasta la limpieza", agregó la organización.

En su obra, la francesa "revela la agonía de la experiencia de clase" y describe emociones como "la vergüenza, la humillación, los celos o la incapacidad de ver quién eres", con lo que ha logrado "algo admirable y duradero", remachó la Academia Sueca.

Nacida en 1940 en Normandía, Ernaux hizo su debut literario en 1974 con "Les armoires vides", pero fue su cuarto título, "La place" (1983) el que lanzó su carrera literaria.

Los libros de la autora francesa Annie Ernaux se exhiben en la Academia Sueca. | Foto: AFP

Le siguieron obras que han sido editadas en español, como "El lugar", "La mujer helada", "La Vergüenza" o "El uso de la foto".

Su escritura bebe de experiencias autobiográficas y fusiona la ficción, la sociología y la historia para narrar historias de su familia o sucesos personales como su aborto o su cáncer de mama.

Distinguida con el Premio de la Lengua Francesa en 2008, fue galardonada con el Premio Formentor 2019 por una obra que según el jurado hace "un implacable ejercicio de veracidad que penetra los más íntimos recovecos de la conciencia".

Aunque dominaban las quinielas para el Nobel de Literatura el británico Salman Rushdie, la rusa Liudmila Ulítskaya y el francés Michel Houllebecq, el nombre de Ernaux había sonado también en las conjeturas sobre el premiado de este año.