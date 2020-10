La Llorona busca a los hijos que se llevó el Covid

Desconsolada, una mujer de larga y negra cabellera, vestida con velos blancos, vaga por los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, buscando a sus hijos muertos por la pandemia de Covid-19.

La tradicional puesta en escena de La Llorona, una leyenda cuyos orígenes se remontan a la mitología azteca, se negó a desaparecer por las restricciones sanitarias y sirvió para recordar a las víctimas de la pandemia en México.

La dramatización "está dedicada a la memoria de las personas que se fueron sin despedirse de sus seres queridos (...) y para las familias que han pasado por esta pérdida", dijo Nayeli Cortés, quien interpreta a "La Llorona" desde hace once años.

El espectáculo sobrevivió a la crisis sanitaria con medidas como el uso de cubrebocas plásticos transparentes, en el caso de los actores que recitan parlamentos, y de tela con estampados de calaveras en el resto del reparto.

También gracias a un número reducido de espectadores, que tuvieron que usar mascarilla obligatoriamente.

"El no poder abrazar, el no poder tomar su mano, el no poder darle un beso (a los deudos) es muy frustrante, y por eso ahorita está dedicada a ellos", añade María Luisa Castillo, directora de escena.

Desde las embarcaciones que transitan por los famosos jardines lacustres, los asistentes observaron la trama de este personaje que conecta con el mundo prehispánico.

CONSUELO DEL DÍA DE MUERTOS

Expertos en el tema señalan que el relato del espíritu errante, conocido como Cihuacóatl o "mujer serpiente", comenzó a ser documentado por Fray Bernardino de Sahagún hacia 1550.

Se le asocia a los supuestos presagios funestos previos a la conquista española, que vaticinaban el final del imperio mexica de Tenochtitlán hace 500 años.

Hugo Cruz, transportista, acudió a ver la obra que se presenta desde hace 27 años, aprovechando la flexibilización de medidas tras meses en que las autoridades prohibieron los eventos masivos para evitar contagios.

"Si no inculcamos (las tradiciones) a nuestros hijos, a los niños (...), pues esto se va a perder ", estima Cruz, de 46 años.

Para él, costumbres como esta son un consuelo ante el anunciado cierre de cementerios el Día de Muertos debido a la pandemia de coronavirus.

Aunque con un 30 por ciento del aforo, la presentación de La Llorona de Cuemanco y la posibilidad de realizar funciones vía streaming, permiten también reactivar el turismo en Xochimilco, que permaneció cerrado durante casi seis meses debido al coronavirus, indican los productores de la puesta en escena.

"Venimos de una situación complicada, venimos de seis meses en que los once embarcaderos de Xochimilco estuvieron cerrados, así que este evento representa una reactivación económica para esta zona turística", explica Cortés.

