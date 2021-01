"La Bestia", tema que clama justicia en favor de nuestros hermanos migrantes

Jóvenes talentos, orgullosamente potosinos, con un gran espíritu de lucha, creatividad, disciplina y esfuerzo por trabajar en equipo, e interesados por defender los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, se dieron a la tarea de producir el vídeo “La Bestia”, para de ésta forma también rendirles un merecido homenaje a aquellos que lo único que buscar es encontrar el famoso “Sueño americano” para ofrecer una vida digna a sus familias.

El vídeo clama por la justicia de nuestros hermanos Migrantes que padecen lo indecible.

La Directora del Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona”, Maestra Xaviera Esther Acosta Esquivel, y el grupo de jóvenes talentoso potosinos, creadores de éste genial vídeo, indicaron que ésta producción es de alto contenido social, en el que todos debemos comprometernos con lo que sufren nuestros hermanos migrantes, quienes muchas veces sufren lo indecible y no nos imaginamos lo mucho que sufren y lo que padecen, pues pasan hambres, frío, sol, sufren las inclemencias del tiempo, enfermedades no sólo físicas, sino también mentales y espirituales, de todo tipo, pues padecen también soledad, depresión, olvido, marginación, injusticias, maltrato físico y verbal, humillaciones, etc.

Estos humildes forasteros, no desisten del sueño americano para buscar una mejor vida para ellos y sus familias, sin embargo, muchas veces no tienen acceso a una vida digna y se les ve como delincuentes, muchas veces, sin saber que sólo buscan trabajar, para comer y vivir dignamente, o más bien para sobrevivir.

Sin duda, ésta producción debe tocar las fibras más sensibles del ser humano, pues vemos como muchos mueren en el intento, se pierden y sus familias nunca más saben sobre su paradero. Muchos ya no regresan a su hogar, y mueren asesinados injustamente, sólo porque su “delito” fue buscar una vida digna para ellos y sus familias. En el vídeo podrá disfrutar del talento musical de jóvenes potosinos que presentan el género urbano con la intención de fomentar la cultura ferroviaria.

Estos jóvenes artistas y compositores con trayectoria musical urbana son Carlos Leonardo Álvarez Cedillo de 17 años, mejor conocido como el “Charlie”, productor audiovisual con 3 años de experiencia en realización de cortometrajes ,videos musicales y proyectos audiovisuales; Gerardo Antonio Valdez Márquez de 27 años, compositor y cantante de música regional y urbana con 10 años de experiencia en eventos en vivo; Carlos Alexis Sustaita Espinosa de 18 años o mejor conocido como “Charlie Chill”, compositor y cantante de música urbana con 4 años de experiencia; Uriel Ovalle Guerrero de 20 años, compositor y cantante de música urbana con 2 años de experiencia realizando proyectos visuales y Jonathan Eduardo Armenta Arista de 20 años, mejor conocido como YAREL TGV, compositor y cantante de música urbana con 3 años de experiencia realizando proyectos visuales y eventos urbanos y Kevin Alejandro Lucio Almanza Aink.

El proyecto “la Bestia” busca dejar un gran mensaje al sector juvenil sobre la historia ferroviaria en el Estado de San Luis Potosí y además crear una reflexión sobre la situación que viven los indocumentados al buscan el sueño Americano. Con esta canción se pretende concientizar a más jóvenes, para que no olviden las culturas que existen en nuestra región.

Fue así como el Museo del ferrocarril “Jesús García Corona”, estrenó el vídeo del tema “La Bestia”, dedicada a los migrantes y al ferrocarril, por lo que invita a visitar su página de Facebook. El vídeo “la Bestia” fue producido por Charlie Production. “La bestia” también estará disponible en YouTube en el canal de Charlie Production.

No deje de ver este interesante, singular y muy creativo vídeo hecho con mucho entusiasmo, entrega y amor por jóvenes potosinos de gran talento y creatividad, que sin duda alguna le rinde un merecido homenaje a nuestros hermanos migrantes que murieron en la lucha de sus derechos como seres humanos y por aquellos que siguen arriesgándose por amor a sus familias, por abrirse nuevos horizontes de sobrevivencia y que dejan su tierra, sus raíces, sus tradiciones y costumbres y sobre todo dejan a sus familias y seres que tanto aman, para poder subsistir.

