Inauguran exposición “El color de mi ser”

“El valor de una persona está en sus cualidades, no en su discapacidad”

En el Centro de las Artes se llevó a cabo la gran inauguración de la exposición “El Color de mi ser” resultados del taller de pintura de jóvenes de intégrame Dowm, A.C. estará vigente para el público en la galería, planta baja, Caja Blanca hasta febrero del 2022.

En el marco del día internacional de las personas con discapacidad celebrado el pasado tres de diciembre instituido en 1992 por las Naciones Unidas , se presentó con gran éxito la cuarta exposición del taller de arte de intégrame Down AC. En la ceremonia de inauguración estuvo presente: Elizabeth Torres Méndez Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, María Elizabeth Rodríguez, Directora General del Centro de las Artes, Marissa González Duque Presidenta de Intégrame Down, Rodrigo González Artista Potosino, la presidenta de Plano Informativo Carmenchu Torres Vilet, Adriana Sánchez Cruz Tesorera de Intégrame Down, y el maestro encargado del taller de expresión artística Eduardo Efrén.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

En la exposición asistieron los artistas: Sofía Chávez García, Arena Castañeda, Azul Solís, Diego Martínez, Estrella Serrano, Gabriel Alejandro, Juan Sebastián, Pablo Naoki, Ramón Ruiz, Santiago Zavala, Silvia Guerrero, Susana del Rocío, Silvia Guerrero, Susana del Rocío, Silvia Mayela Alarcón, y Fernanda Paola.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

La presidenta de Intégrame Down, Marissa González ofreció unas cálidas de bienvenida al presídium, asistentes y artistas, “Venimos a esta grata exposición artística que es producto del talento y aprendizaje esfuerzo de nuestros hijos, quienes luchan con alegría y optimismo por un mundo en donde prevalezca la igualdad y la inclusión, agradezco a los profesores, por compartir su talento con Intégrame Down, felicito a los jóvenes artistas y a sus padres por todo el esfuerzo , al abrir sus sentimientos a través de las artes plásticas sobre todo por inspirarnos con su trabajo, les invito a que nos unamos para seguir combatiendo los mitos y prejuicios que derivan en el rechazo, sin duda lo que más afecta al color del ser de cualquier persona pintemos un mundo mejor así como lo han hecho nuestros talentosos artistas”.

Zaira Quevedo | El Sol de San Luis

Por su parte el joven expositor Pablo Naoki, habló y agradeció a nombre de sus compañeros “Es un gusto el presentar nuestras pinturas , son cuadros que hablan de nuestros pensamientos realizados de corazón, para expresarnos ante el mundo, esperamos que todos nos escuchen y que les agrade la exposición”. ¡Enhorabuena y muchas felicidades para todos los entusiastas expositores y asistentes!