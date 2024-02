Entrevista exclusiva con la orgullosamente potosina Alejandra Aranda Izaguirre

La orgullosamente potosina Alejandra Aranda Izaguirre, platica en entrevista con “El Sol de San Luis” sobre su gran satisfacción al presentarse en tierra potosina para gusto de sus familiares, amigos y del público potosino, demostrando con su profesionalismo, talento y férrea disciplina que se forja día a día que es si es posible ser “Profeta en su tierra”, y que la llena de contento tocar el clarinete en su tierra natal, después de cinco años de haberse ido a estudiar al Conservatorio de Música y Artes de Celaya.

Hizo un breve recuento de cómo han sido sus avances en el arte musical, pues recuerda cuando hace 5 años era principiante y todavía sigue aprendiendo, pues la carrera musical nunca termina, hay que estarse actualizando, preparando arduamente y aprender algo cada día. “Esta es la primera vez que me escuchan desde hace cinco años, y veo la gran diferencia de cómo he crecido”.

“Valen la pena los esfuerzos, sacrificios de separarse de la familia, el dolor de dejarla no es fácil de superar, sin embargo, deja la gran satisfacción de que mis padres y toda mi familia me apoyó en esta decisión de incursionar en el mundo del arte musical y consagrarme de lleno a la música, yo toco el clarinete con gran amor, pasión, entrega y trato de demostrar lo que aprendo cada día en cada concierto que ofrezco, por eso me llena de contento el que me haya escuchado mi familia en el Museo Francisco Cossío, recinto hermoso donde vieron mi crecimiento profesional como clarinetista. Unos desgraciadamente no pudieron estar presentes por el trabajo, pero aún así les dio gusto que yo me presentara en mi propia tierra”.

La talentosa Alejandra Aranda Izaguirre quien estudia actualmente la licenciatura de música con especialidad en clarinete en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, hay otras especialidades, como violín, piano, guitarra, entre otros instrumentos. Indicó: “La música es igual de importante que las demás artes, como la danza o la pintura, y como cualquier otra profesión, así como un médico o físico, un músico también lo es, sobre todo ahora que vivimos en un mundo tan acelerado donde hay mucha delincuencia y donde ya no se puede confiar en nadie, es ahí donde la música es un acercamiento a las emociones, a los sentimientos, y constatamos que cada vez más hay altas cifras estadísticas de personas que padecen depresión o ansiedad, y muchas que ni siquiera lo saben, así que acercarse a la música humana es ahora mucho más trascendente que otros tiempos anteriores en que se llevaba una vida más saludable y sobria”.

“Hago referencia a la música humana, porque hay muchos eventos que también gustan y son muy bien aceptados, como por ejemplo los conciertos de bandas o grupos norteños, entre otros géneros, todo es muy aceptado, dá muchísimo, pero las artes que son humanas, como la que está hecha por un humano es muy importante, porque son las que nos van a salvar en muchos aspectos, –repito— permiten elevar el espíritu, lo trastocan, lo hacen trascender y nos llevan a otro mundo”.

Muy segura de sí misma, la joven clarinetista de raíces potosinas dijo: “La música está para expresarse y mover las fibras más sensibles del ser humano, por eso el que la interpreta primeramente debe sentirla y disfrutarla, desde luego, para poder transmitirla al público y hacerla realmente sublime”.

Con un carisma muy dulce y transparente, agradeció a través de “El Sol de San Luis”, el gran apoyo de sus papás y familia para poder lograr el sueño de consagrarse profesionalmente a la música, que considera su vocación y con la que se identifica desde niña.

A los nuevos talentos que quieran incursionar en la música, les recomendó que se preparen arduamente, que cada día aprendan algo nuevo y que luchen por sus sueños, “si ven que en algún momento se han quedado estancados y vean que no están aprendiendo nada, cambien de rutina, de ambiente, de escuela, o busquen un maestro y buena bibliografía que realmente los prepare para ser profesionales de la música, porque tienen que seguir buscando el aprendizaje de una u otra forma para crecer, y no olviden lo que están tocando, pues a veces el estar en público los puede poner nerviosos o se pueden cohibir, pero recuerden que la música está para expresarse y por eso deben sentirla suya, que recuerden por qué la están haciendo y que la disfruten, para que los escuchas también disfruten de sus interpretaciones”.

“Existen becas y oportunidades en todos los conservatorios y escuelas de música para los que no cuentan con recursos y quieren incursionar a la música, siempre hay oportunidades para que vean bloqueado su sueño, claro está que siempre y cuando demuestren su interés y verdadero compromiso por estudiar con un buen promedio”.

SOBRE ALEJANDRA ARANDA IZAGUIRRE

Alejandra Aranda Izaguirre, es una mujer clarinetista de 23 años de edad, originaria de la ciudad de San Luis Potosí, que actualmente se encuentra desarrollando su carrera en la música en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, en el Estado de Guanajuato.

Comenzó su formación en el año 2011 en la Escuela Estatal de Iniciación Musical “Julián Carrillo”. Ahí concluyó sus estudios y se graduó en el 2017. Posteriormente estudio hasta 2018 en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y en ese mismo año logró ingresar al Conservatorio de Música y Artes de Celaya, donde actualmente se encuentra cursando el 4° semestre de la Licenciatura en Instrumentismo con especialidad en Clarinete.

A lo largo de su formación, Alejandra ha participado en diferentes orquestas y bandas que la han impulsado a tener importantes presentaciones, a nivel nacional. Durante 6 años participó en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Julián Carrillo; de 2018 a la fecha participa en la Banda Sinfónica del Conservatorio de Música de Celaya; actualmente forma parte de la Orquesta Sinfónica Silvestre Revueltas del Conservatorio de Música de Celaya; y también participa en la orquesta sinfónica pro música "Youth Orchestra" de San Miguel de Allende, Guanajuato.

De 2020 a 2021 fue maestra de solfeo y clarinete en el proyecto de fomento musical “Música para la vida” en San Luid Potosí. En el 2022 tuvo la oportunidad participar en la sección de 2° clarinete en el encuentro de Banda Sinfónica “International Wind Symphony”, celebrado en la ciudad de Puebla. Y de 2023 a la fecha es maestra de música en el Centro de Iniciación Musical para Adolescentes y Niños (CIMAN) en Celaya, Guanajuato, donde imparte clases de solfeo, teoría musical, entrenamiento auditivo, apreciación musical y clarinete.