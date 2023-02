Entrevista exclusiva con Jorge de Santiago Castillo celebra 20 años de carrera artística

El cantautor Jorge de Santiago Castillo invita a sus primeros 20 años de trayectoria artística, dado que celebra 20 años de l componer sus propios temas, por lo que ofrecerá este Sábado 18 de Febrero a las 21:00 horas en “Potosí Bistro”, ubicado en Pascual M. Hernández, ubicado en el Jardín Colón. Zona centro, donde ofrecerá una antología de sus mejores canciones, de su propia autoría, que ha compuesto durante dos décadas, unas de éstas inéditas y otros temas de antaño que evocarán al ser amado y al no tan amado también.

En entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis” el cantautor afirmó: “No todo lo que se escucha es música, no todo lo que se oye es verdaderamente música, hay quien hace ruido contaminante que incluso lastima el oído, el tímpano, y eso no se puede llamarse o denominarse música, porque no cuenta con las características especiales y específicas, para serlo, tal es el caso de la mal llamada “música electrónica”, porque ni secuencia lógica lleva, debido a que cambia de compás sin control matemático, le ponen uno de 4 y luego le mezclan uno de tres cuartos, o de seis octavos, y te das cuenta que son sólo sonidos computarizados que nada qué ver con lo que es la música de verdad, la música electrónica tiene salidas pero de ruido. Esa no es música, un músico profesional no hace eso”.

En otro tenor dijo el Maestro Julio de Santiago: “Los potosinos deben consumir el arte hecho por potosinos, el cual se hace con mucho esfuerzo, eso muy pocos lo valoran, comenzando por las mismas instituciones culturales, pues he constatado que falta apoyo por parte de éstas, y me refiero a instituciones de los tres niveles de Gobierno. Uno como cantautor toca las puertas y no las quieren abrir por más que insistas. Al Municipio fui infinidad de veces y nunca me quisieron recibir y muchas instituciones culturales no pagan, quieren que uno toque y cante completamente gratis, y pues uno tiene que comer, los artistas también comemos, lo único que nos facilitan es el foro, pero el espacio no es suficiente, debe haber una remuneración económica”.

“Hay ciertas instituciones que desgraciadamente no están acostumbrados a valorar realmente el arte, el talento y la cultura, y menos a dar el apoyo justo que uno requiere para la difusión y así la gente pueda conocer la oferta cultural que ofrecen los talentos potosinos, las puertas siempre están cerradas porque muchas veces ni están trabajando los funcionarios culturales en sus oficinas donde deben estar laborando, los busca uno hasta más de 15 veces en diferentes meses y horarios y nunca están, y ni por atención se comunican con uno, a pesar de que les deje mi currículum. Y si llegan a pagar, se tardan hasta un año, lo cual no considero justo”.

“En administraciones pasadas dejé de dar clases debido a la pandemia que a todos dejó estragos muy adversos, pero fueron 23 años de catedrático, de dar clases de solfeo, música, canto coral, dibujo, flauta, guitarra, Geografía, Historia del Arte, Historia Universal, y como Arquitecto titulado, tengo ya 17 años construyendo, con proyectos que realizo de forma independiente. Pues estoy consciente que tengo que moverme de una y mil formas, y que no debo renunciar nunca a mis sueños”.

“A nuestras autoridades culturales les pido de forma respetuosa, que se nos paguen honorarios por cada concierto que ofrezcamos, y al público potosino le pido que asista a los conciertos de todos los géneros, y que aprovechen y valoren más el arte musical potosino”.





SOBRE JORGE DE SANTIAGO CASTILLO

Jorge De Santiago, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el año 1969, estudió arquitectura en la UASLP trabajando de manera independiente durante 17 años.

De manera alterna comenzó sus estudios de canto en San Luis Potosí en 1995 a través del programa de Coros y Orquestas Juveniles donde se desarrolló dentro de un ambiente de música sinfónica, teniendo sus inicios con el Coro de la Escuela Estatal de música tomando clases de canto durante su paso con el ahora Coro de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí con el Maestro José Miramontes Zapata, fundador y director general y artístico de dicha Orquesta.

Jorge De Santiago se desempeñó a lo largo de 15 años como corista de importantes obras corales, sinfónicas y operísticas importantes en varias ciudades y escenarios importantes.

A partir del 2003 entra de lleno a cantar sus canciones, exponiéndolas en diferentes foros culturales y comerciales, en diferentes ciudades del país, compartiendo escenario con trovadores locales potosinos, nacionales e internacionales tales como Mexicanto, Fernando Delgadillo, Gabino Palomares, Rafa Mendoza, Fato, Raúl Ornelas, Jaime Flores, Alejandro García "Virulo" Luis Eduardo Aute, entre otros.

Ha participado en diversos eventos académicos y universitarios, programas de radio y televisión dentro y fuera de San Luis Potosí, recibiendo diversos reconocimientos por su labor cantautoral.

Ha fungido como jurado en diversos concursos de canto individual, ensambles músico vocales, instrumentales y corales a través de invitaciones del SEER y SNTE.

Tiene 5 discos grabados, uno de ellos auspiciado por la UASLP, titulado "El octavo barrio" los otros son producciones independientes grabadas en estudios profesionales.

Es fundador del movimiento "Cantautores Potosinos" y miembro del proyecto de cantautores "Torre de Babel".

PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS DE JORGE DE SANTIAGO CASTILLO

“Re-cantando” en el año 2004.

“El octavo barrio” 2005 con 13 temas.

“Ecos de la tarde” 2009 con 13 temas.

“En la cintura de la vida” 2010 con 13 temas.

“Radiografías del alma” 2015 con 13 temas.

“Tercera llamada” 2019 con diez temas.

Todas las producciones discográficas son de él, excepto “El octavo barrio”. Ha compuesto cerca de 200 canciones, pero algunas son inéditas y están en la sala de espera.

Su página oficial: https://www.facebook.com/jorgedesantiagooficial/

El canal de YouTube se llama santiacústico.