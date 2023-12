”Entre espátulas y pinceles” exposición en la Casa de Cultura de Santa María del Río

Se mantendrá en exhibición la exposición “Entre espátulas y pinceles” de la artista plástica Sheila Yailine Sevilla de la Rosa, en la Casa de Cultura de Santa María del Río, todo este mes, hasta el 31 de diciembre de 2023, con entrada libre.

La exposición consta de 26 piezas de dibujo y pintura, se realiza gracias al apoyo del Gobierno del Estado a través del Programa de Exposiciones para el Estado, así como de la Secretaría de Cultura Federal a través de su Dirección General de Vinculación.

Sheila Yailine Sevilla de la Rosa. Tuvo la oportunidad de viajar en repetidas ocasiones a Alemania e Italia para el aprendizaje y apreciación del arte; estudió parte de su licenciatura en la Universidad de Houston, TX, y terminó sus estudios en la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí. Ha participado en diversas exposiciones y concursos artísticos tales como ''Contracturas desde lo Contemporáneo Artistas en Formación'', jurado en la 1era edición del Concurso de Alebrijes en el Jardín de Niños Brígida Alfaro, y ganadora del Concurso Nacional ''El mundo de Tim Burton'' con la obra ''Say my name three times'' de la Ciudad de México.

Respecto a su obra “Entre Espátulas y Pinceles”, su autora refiere “mi obra se clasifica en retratos y guerra, pues me encanta poder representar la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de las personas, que a diferencia de una fotografía, puedo hacerlo incluso añadiendo rasgos o características mías para hacerlo aún más personal, de igual manera con las composiciones bélicas, poder añadir una parte de mí, de mis 'guerras internas.”

