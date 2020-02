Ellos son los ganadores de los premios BAFTA 2020

La 73 edición de los premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas dio comienzo alrededor de las 7 de la noche en el Royal Albert Hall de la capital británica.

Las inmediaciones de la icónica sala de conciertos londinense se engalanaron con la característica alfombra roja por la que desfilaron las estrellas de las películas que optan a llevarse alguna máscara dorada esta noche.

En esta ocasión, parte como favorita "Joker", la historia de villano de Batman protagonizada por Joaquin Phoenix, que acumula un total de once nominaciones a los premios concedidos desde 1949 por la Academia británica de artes del cine y la televisión.

Le siguen "The Irishman", de Martin Scorsese, y "Once upon a Time... in Hollywood", de Tarantino, con diez nominaciones cada una, y de "1917", de Sam Mendes, y "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, que optan respectivamente a nueve y seis galardones.

Ellos son los ganadores:

Mejor película de animación – Klaus de Netflix

Mejor música original - Hildur Guonadottir por Joker

Mejor fotografía - Roger Deakins por su trabajo en la cinta 1917

Mejor actriz secundaria - Laura Dern por Historia de un matrimonio de Netflix

Mejor película británica - 1917

Mejor debut de un escritor, director o productor británico - Bait – Mark Jenkin (escritor/director), Kate Byers, Linn Waite (productores)

Mejor guión adaptado - Jojo Rabit

Mejor score - Joker

Mejor edición - Le Mans'66

Mejor diseño de producción - 1917

Mejor diseño de vestuario - Mujercitas

Mejor maquillaje y peinado - Bombshell

Mejor sonido - 1917

Mejor corto británico de animación - Grandad Was a Romantic

Mejor cortometraje británico - Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Premio de estrella en ascenso, votado por el público - Awkwafina

Mejor documental - For Sama

Mejor actor de reparto - Brad Pitt por su actuación en Había una vez en Hollywood









Premiación en proceso...