Adriana Barraza se suma a movimientos antirracistas y de género en el cine

León, Guanajuato.- Durante la Conferencia Magistral que tuvo la actriz Adriana Barraza la tarde de este viernes como parte de los eventos del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en la capital del cuero y el calzado, se sumó a los movimientos de actrices para erradicar la violencia de género y el racismo en el gremio.

La actriz que tiene 50 años de experiencia profesional por lo cual fue homenajeada en la edición número 25 del GIFF, donde habló en específico de movimientos que se han hecho a través de las redes sociales como "Me Too", contra la violencia de las mujeres y "Poder Prieto" encabezado por personalidades como Yalitza Aparicio.

Dijo que en su paso por Televisa le tocó ver cómo las actrices tenían que hacer modificaciones en su cuerpo para ser aceptadas en los proyectos.

"Pobrecistas de las personas y de las actrices que lo vi cuando yo trabajé en Televisa, trabajé 18 años, yo vi como muchas de ellas eran obligadas a transformarse, a operarse, a pintarse el cabello con tal de tener el trabajo, que triste", comentó.

La actriz que fue acreedora a un Óscar por su personaje en la película "Babel" de Alejandro González Iñárritu, dijo que mientras no se cambie el concepto de las personas que están a cargo de las televisoras, los estereotipos en el gremio no van a cambiar.

En cuanto al movimiento "Me too" donde recientemente algunas actrices se sumaron a la denuncia de sus agresores, dijo que fue el momento indicado para hacerlo y que no era una situación exclusiva de mujeres, pues también hay víctimas que son niños, niñas y varones.

Recordó que por la década de los 80 los productores no contrataban a personas que no fueran blancas o que incluso estuvieran más claros de lo que exigían los estereotipos y que un cambio en la actualidad depende de los productores y de las personas que escriben los guiones.

Frente a periodistas, expertos en la crítica de cine, productores y directores, en su conferencia realizada en la sala Mateo Herrera del Forum Cultural Guanajuato, la actriz platicó sobre su experiencia, y aseguró que si bien no fue discriminada en los Estados Unidos por su nominación, mucha gente le preguntaba que si realmente era mexicana y le cuestionaban su color de piel blanca.

Adriana Barraza dijo que estar presente en la edición número 25 del GIFF es de orgullo y agradeció a la directora Sara Hoch por la invitación "Sara, hay personas indispensables y tú eres una de ellas", le dijo.

Por su parte, Hoch, en entrevista para este medio, platicó sobre su libro "GIFF 25 años" donde hizo una recopilación de las experiencias más representativas que han recorrido durante este cuarto de siglo en el evento más importante de cine para el estado de Guanajuato que tiene proyección internacional.

"Es muy visual, es una recopilación de muchas fotografías. Empezamos a recopilar todo el material desde el año pasado, empezamos a revisar todo y pues seguimos trabajando", dijo Hoch.

Comentó que se van a imprimir mil ejemplares de los cuales ya se están repartiendo 500 y próximamente se van a imprimir los otros 500 con la finalidad de donarlos a diferentes instituciones culturales y educativas.

Adriana Barraza fue homenajeada en Guanajuato a sus 65 años edad y tuvo un momento muy íntimo con los asistentes a quienes agradeció por apoyarla durante su carrera artística.

La actriz mexicana ha participado en todas películas a lado de actores cómo Gael García como "Amores Perros" por lo su rostro se ha perpetuado no sólo en la pantalla chico sino también en la grande.

En esta visita que hizo a Guanajuato enfatizó su apoyo al gremio artístico, pero también a los de género y la no discriminación por el racismo.

