“Afinando la pantalla” nuevo ciclo de cine de la UASLP

El Cine Club Universitario presenta su nuevo ciclo de cine “Afinando la pantalla”. Los filmes que conforman este ciclo apuestan por un refugio seguro: la música, y como hilo conductor el viaje de cada uno de los protagonistas de cada historia para superar esta caótica etapa, pero sobre todo, descubrir cada quién su identidad.

La coordinadora del Cine Club de la UASLP, Licenciada Martha Márquez Rivera, dio a conocer que las películas: Sing Street, School of the rock, Metal lords, Scott Pilgrim vs The world, We are the best!, formarán parte del ciclo de cine “Afinando la pantalla”.

Las recesiones económicas, crisis familiares, rupturas amorosas, inseguridades, depresión, y sobre todo, el encuentro y reafirmación con uno mismo, son tan solo algunos de los subtemas que los espectadores podrán ver entre líneas en cada una de estas películas, acompañados de la protagonista principal, la música, ese refugio seguro y contención para las emociones.

Cada uno de los films propuestos son un relato nostálgico que muestran historias de autodescubrimiento cargadas de un humor sencillo pero efectivo. Además, al finalizar cada una de las funciones se llevarán a cabo charlas y diálogos con el público para profundizar más acerca del lenguaje cinematográfico a fin de entender su riqueza y la posibilidad de narrativas que ofrece.

La cita es en el Auditorio Rafael Nieto a partir de este martes 23 de enero, en punto de las 19:00 horas.

El costo de accesos es de diez pesos para Estudiantes e INAPAM, y de 15 pesos para el Público General.