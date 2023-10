11° Festival Internacional de cine de SLP este octubre

En conferencia de prensa ofrecida en la Cineteca Alameda, se presentó la 11ava. edición del Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. El Director y fundador Omar Velducea dio a conocer los pormenores de once años de festivales y eventos cinematográficos que han posicionado no sólo a San Luis Potosí, sino también a los realizadores, actores y productores potosinos, ante México y el mundo.

El evento que ofrece el Primer Mercadito Cinematográfico, 14 proyecciones de la selección POTOCINE, la exhibición de “Aristócratas” del país invitado Japón, contando con la presencia del Cónsul Adjunto Goshi Tzukamoto. Respecto a uno de los eventos más esperados RALLYTY4 donde se escribe, filma y edita un cortometraje en 72hrs., tuvieron una respuesta inesperada, recibiendo 58 guiones, esta vez no sólo de San Luis Potosí, si no de varios estados, como Sonora, Monterrey, Yucatán entre otros, dando la posibilidad de hacer más grande el evento; el mismo tendrá lugar en abril del próximo año y poder recibir a esas otras universidades y equipos; asimismo los seleccionados locales conservarán su estatus de participantes.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El Director comentó que en once años se han presentado dificultades, incluyendo competencias desleales para el gremio cinematográfico, en eventos como el CINEMAFEST EN 2015, o en 2016 con la Fiesta del Cine, eventos que usaron en administraciones anteriores para bajar recurso, pero que por su carácter político no han durado lo suficiente, afectando a la comunidad cinematográfica y en general al estado, dijo que en este año la falta de presupuesto no otorgada por municipio, quienes habían pactado apoyar el evento tampoco llegó a buen fin.

El director a la llegada de la administración se acercó para trabajar conjuntamente, “es cierto que saben hacer eventos como municipio, pero se teme el mismo destino de El Festival San Luis en Primavera una vez que Enrique Galindo deje el cargo, una sintomatología que cada administración ha generado, al creer que quienes toman el cargo saben mejor que la sociedad lo que se requiere culturalmente, gastando presupuestos en eventos o viajes antes que eventos como este que siguen vigentes a pesar de las administraciones”.

Es así que después de 2 ediciones su compromiso quedo pendiente, en el caso de Gobierno del Estado mencionó también hace 2 semanas solicitó una audiencia e hizo la invitación al evento al Secretario de Cultura, Mario García Valdez a ser parte del evento, y que como representante cultural del Estado sea en conjunto con el Festival un buen anfitrión, y al día de hoy no ha recibido respuesta. Comenta que es comprensible al tener un cargo tan importante pero que como cineastas y organizadores no cometerán el mismo error de quedar en silencio sobre los procesos y avances respecto al apoyo que los potosinos merecemos.

“Sabemos que este gobierno tiene la gran responsabilidad, y decisión de hacer un cambio importante dándole seguimiento a la petición y necesidades que los preceden, pueden ser los primeros en darle el impulso suficiente y significativo que la herencia maldita no ha hecho, y que sólo ha perjudicado, ya que el festival no persigue recursos a perpetuidad si no ser un evento autosustentable; sólo buscamos que como autoridades reconozcan el esfuerzo y tenacidad ciudadano cinematográfica, comentó por último.