Asma Chaabi, primera alcaldesa en la historia de Marruecos, lucha por la igualdad de género

La primera mujer alcaldesa de la historia de Marruecos, Asma Chaabi, visitó la Ciudad de México y fue la invitada de honor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para impartir la conferencia Liderazgo de la mujer para el impulso económico, en el marco de la sesión de la Comisión de Inclusión y Diversidad.

Durante la charla, que tuvo lugar en Club de Industriales, Chaabi compartió su historia de vida que ha sido inspiración para muchas mujeres alrededor del mundo y describió un panorama general sobre la situación de cambio que vivió su país a partir de su nombramiento.

“Las mujeres marroquíes antes se casaban a los 11 años, estaban educadas para dedicarse al hogar, vivían bajo una sombra masculina ya sea de su padre, hermano o marido, y hoy todo eso, es casi imposible que suceda”, compartió.

Añadió que tras su elección como alcaldesa en 2003, ya existen alrededor de 127 mujeres elegidas como alcaldesas y consejeras en su natal ciudad de Essaouira, cifra que para ella, aún no es suficiente, “hoy las ciudades más importantes de Marruecos son gobernadas por mujeres, pero aún queda mucho por hacer no sólo en Marruecos, sino en el mundo”.

“Es verdad que abrí brecha política y podría decir que en todos los aspectos, hoy ya hay mujeres doctoras, arquitectas, políticas, hasta pueden manejar un autobús, hoy las mujeres representan la elección y quieren hacer cosas por su país”.

Su padre fue el empresario Miloud Chaabi, uno de los hombres más ricos de Marruecos, (según la revista Forbes) presidente y fundador de Ynna Holding, un conglomerado diversificado, y a él le atribuye su formación, “fui criada entre siete hermanos varones, mi mamá por naturaleza me educó para el hogar, pero mi padre fue el que me dio esa fuerza interior que hoy me hace luchar por esa igualdad, me crió como hombre”, mencionó.

En la conferencia que fue presidida por Blanca Estela Pérez, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CCE; Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México (CAMIMEX); Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, A.C. (AMAFORE) y Juan Pablo Cervantes presidente del comité bilateral México-EU de COMCE; Asma compartió sus condolencias a la comunidad de Acapulco que se vio afectada por el huracán Otis. “Mi más sentido pésame a los familiares de las personas que padecieron el paso del huracán Otis y deseo se encuentren bien y encuentren la paz muy pronto”, expresó.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la también miembro de la Confederación Nacional de la Confederación de Empresas de Marruecos, (conocida por sus siglas en francés CGEM), compartió que el papel de la mujer en el mundo es positivo, “estamos avanzando de forma positiva pero reiteró que no son los avances que queremos, debemos de luchar pero de manera pacífica, sin violencia, abriendo brechas y dejando lugares vacíos para que puedan ser ocupados por otras mujeres”.

Asma firmó un convenio como parte de las alianzas del CCE y en el marco de la conmemoración del 61 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y México.