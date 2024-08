Zapateros de León, Guanajuato se manifiestan contra competencia desleal de calzado chino

Un grupo de zapateros se manifestó desde el municipio Pueblos del Rincón hasta afuera de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, para exigir que el gobierno pare la competencia desleal que generan los productos chinos.

Francisco Ramírez, presidente de la Asociación de la Voz del Pueblo, aseguró que son más de 120 mil empleos los que están en riesgo en San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado y León, Guanajuato.

Si no paramos esto todo el dinero se lo están llevando los chinos y en automático nos están dejando sin recursos aquí en México y eso va a colapsar todo el sistema. Francisco Ramírez.

Sociedad Nike y Adidas solicitaron a la FGR catear negocios de calzado en Guanajuato, dicen autoridades

El presidente de la Asociación de la Voz del Pueblo informó que al menos el 80 por ciento de la gente que vive en estos municipios se benefician económicamente del sector del calzado.

Desde 2019, el mercado asiático afecta el mercado zapatero de Guanajuato

Francisco Ramírez informó que a partir del 2019 se percataron de la fuerza que estaba teniendo el mercado asiático en México, pues les "empezó a pegar a sus bolsillos" con el cierre de empresas y pérdida de empleos.

Nosotros no habíamos visto el dragón fuerte que había llegado. En 2019 nos dimos cuenta porque hubo un decomiso en el Aeropuerto de la Ciudad de México por 500 millones de pesos, nos avisó que los chinos habían llegado, fue muy grande. Francisco Ramírez.





"A partir de ahí nos dimos cuenta que empezaron a llegar poco a poco y cuando llegaron al Centro Histórico a partir de ahí padecimos porque son bodegas grandísimas, no traen un tráiler, no traen un contenedor, traen miles de contenedores tanto es así que se han colapsado hasta las aduanas, no se dan abasto”, agregó.

Te puede interesar: Productores de calzado se desmoronan ante productos chinos

La manifestación contra el comercio desleal del calzado chino en León, Guanajuato, comenzó a las 8:00 de la mañana en el Eco Bulevar que conecta de San Francisco del Rincón a León y al Arco de la Calzada llegaron cerca de las 11:00 de la mañana, para posteriormente caminar afuera de la Presidencia Municipal de la capital zapatera.

Frente a la Presidencia Municipal de León, algunos inconformes con la situación recriminaron que durante las elecciones, los políticos los buscaron para pedir el voto y en la actualidad no los voltean a ver.

FGR cateó dos fábricas de calzado por petición de Nike y Adidas

Hace casi un mes cuando la Fiscalía General de la República (FGR) cateó dos fábricas de calzado en los Pueblos del Rincón a petición de dos marcas Nike y Adidas, lo que provocó un revuelo entre los zapateros y las autoridades.

A partir de ese momento, se han realizado una serie de manifestaciones por parte de los trabajadores para pedir al gobierno federal audiencia con la presidente electa, Claudia Sheinbaum, y encontrar una solución a la situación.

Nota publicada originalmente por El Sol de León.