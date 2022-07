Vacunación contra Covid-19 para niños de 10 y 11 años en Ecatepec: fechas y requisitos

En punto de las 09:00 horas cientos de niños de entre 10 y 11 años de edad acudieron acompañados por sus padres para vacunarse contra el Covid-19.

Como muestra de lo anterior, Emiliano quien recién terminó el quinto grado de primaria, acudió acompañado por su mamá a una de las sedes en donde ambos se mostraron felices por acceder a la vacuna contra el virus de Covid-19 el cual, a mediado s del 2021, arrebató la vida de varios familiares, amigos y conocidos.

Puedes leer también: Micronesia, el país que se salvó dos años del Covid-19 gracias a su geografía

“Estoy feliz, porque ahora si ya voy a poder salir un poquito más a jugar con mis amigos de la calle y así mis papás ya no se van a preocupar tanto. No creo que duela mucho la vacuna aunque si tengo un poquito de miedo, pero me da más miedo enfermarme por que yo vi como mi mamá y mi abuelita se contagiaron y estaban conectadas con oxígeno en la casa, mi mamá sí se curó pero mi abuelita no”, expresó el menor.

Las autoridades locales informaron que para esta jornada, alrededor de 30 mil niñas y niños serán inoculados con el agente biológico de la farmacéutica Pfizer-pediátrica.

Sociedad Cuentan 125 mil muertes más por Covid

De acuerdo con el gobierno municipal dicha jornada se realizará del 28 de julio hasta el 2 de agosto, en donde menores y adultos podrán acudir en de las 09:00 a las 16:00 horas en las sedes del Centro Cultural de las Américas, Centro Cívico Río de la Luz, Centro Cívico Melchor Múzquiz, Deportivo Bicentenario,Deportivo Ejidal, Emiliano Zapata y la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec UNEVE.

Vacunación

Este día serán vacunados los menores cuyos primeros apellidos comiencen con las letras: A, B, C, D, E, F, para el viernes 29 de julio: G, H, I, J, K, L. Tras esto, la jornada se verá suspendida durante el sábado y domingo pero será retomada el lunes 1 de agosto para las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R para concluir el martes 2 de agosto con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Este 28, 29 de julio y 1, 2 de agosto se aplicará la primera dosis de la vacuna contra #Covid_19mx a niñas y niños con 10 y 11 años cumplidos en #Ecatepec.

💉🦠 Ubica la sede, fecha y requisitos de vacunación 👇🏽

🌐 Ingresa al sitio web https://t.co/Y7KBY66rND. pic.twitter.com/1FM2heFzS1 — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) July 28, 2022

Las autoridades precisaron que los menores deberán acudir acompañados por una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor ya que sólo podrán recibir la vacuna en su municipio de residencia.

Antes de ingresar a la sede deberán presentar la CURP, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y el expediente impreso con código QR del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx . Asimismo, destacaron que es importante que las y los niños acudan desayunados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, desde el inicio de la pandemia se han contagiado 85 mil 286 personas y han fallecido 6 mil 895. De estos, alrededor de mil niños de entre 5 y 9 años de edad han enfermado.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music