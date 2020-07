Suspenden sesión de matrimonios igualitarios en BC

Después de dos recesos, el congreso del estado suspendió la sesión programada para este miércoles en la que se aprobarían las bodas gay, por lo que fue reprogramada para este jueves, la diputada Miriam Cano culpa a los conservadores.

En el orden del día de la sesión, estaba contemplada la presentación para su discusión y posible aprobación, del dictamen número 48 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), de la XXIII Legislatura.

En el citado dictamen, se reforma el Artículo 7 de la Constitución el estado, en la que se elimina el concepto de que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, además, disposiciones del Código Civil del estado, lo que abre la posibilidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Desde temprano, se congregaron en las escalinatas del Congreso, alrededor de 70 personas simpatizantes de la comunidad LGBT+ (Lésbica, gay, transexual, bisexual y más), donde con pancartas en mano y banderas multicolor, colocaron una pantalla donde estaban al pendiente de la sesión.

Las expresiones de impaciencia y desesperación, acentuado por las altas temperaturas, no se hicieron esperar ante una y otra solicitud de receso, y al final salió del edificio, la diputada de Morena, Miriam Cano, una de las mayores promotoras de esta iniciativa.

La legisladora anunció que como ella no pertenece a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), desconocía las razones por las cuales se había suspendido la sesión para el siguiente día.

“Pero estoy segura que esa Legislatura va a votar y va a probar el respeto, la unidad, la inclusión, el amor, el derecho, sobre todo lo que nuestra Suprema Corte de Justicia mandata”, señaló al referir que la corte estableció que es inconstitucional que se señale que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

Expuso que no hace mucho, los partidos conservadores enarbolaban la frase “la suprema corte lo dijo”, ya no que no puede ser que para unos temas saquen esta frase, mientras que para los temas de derechos humanos, justicia, eliminación de la discriminación no quieran hacer caso de lo que la SCJN, tienen que ser congruentes y ella espera ese voto de congruencia.

A pesar de que Morena así como sus partidos aliados, pueden ellos solos aprobar el dictamen, ya que cuentan con los 17 votos, Miriam Cano, rechazó conocer el motivo del retraso, o por qué tema, por lo que hablará con su coordinadora, Montserrat Caballero.

Por su parte, el abogado de la comunidad gay, José Luis Márquez Saavedra, comentó que está seguro que este dictamen será aprobado por unanimidad.

Fernando Urías, mencionó que ya sabe cómo se comportan, es vergonzoso de que agarren 5 minutos de receso y luego otros 5 minutos, por lo que tienen que estar a la espera, sin embargo confían en que se tiene que dar porque ellos existen y son parte de la población y requieren certeza jurídica.

