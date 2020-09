Sigifredo Noriega, Obispo de Zacatecas, da positivo al Covid-19

"De pronto miré a todos lados y me pregunté: ¿por qué yo, por qué ahora?", así fue como a través de una carta, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dio a conocer que dio positivo al Covid-19.

"Quiero compartir con ustedes que el jueves tres de septiembre me dieron la noticia de que he pasado a ser parte de los enfermos Covid: la prueba indica que di positivo".

El Obispo de Zacatecas detalló al término de la celebración eucarística de este sábado que se realizó la prueba el pasado jueves y que tras el resultado positivo permanecerá en aislamiento las siguientes dos semanas.

Noriega Barceló aseguró que pese a la enfermedad, se siente bien y respetará las recomendaciones sanitarias.

Mediante la misiva, señaló "me uno a quienes han vivido o viven esta experiencia. Desde aquella tarde he ofrecido a Dios mi espera. No quiero ser una simple víctima sino una ofrenda de amor en bien de todos ustedes".

Asimismo destacó que conforme vaya avanzando la enfermedad y se sienta en condiciones "seguiré compartiendo la experiencia espiritual de las esperas".

Respecto a las homilías diarias, se seguirán transmitiendo a través de Facebook y serán oficiadas por diferentes sacerdotes y distintos templos.

"Hagamos una oración mutua: ustedes por mí y yo por ustedes”, pidió.

Cabe destacar que Sigifredo Noriega Barceló fue designado Obispo de la Diócesis de Zacatecas por el Papa Benedicto XVI el 2 de agosto de 2012.