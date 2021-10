Llama SNTE a maestros a regresar a las aulas en Zacatecas

ZACATECAS. Óscar Castruita Hernández, líder de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exhortó al magisterio a regresar a las aulas en los 58 municipios del estado de Zacatecas, tras 23 días de paro y ante una resolución del Gobierno estatal para saldar la nómina pendiente.

“Los trabajadores no somos los responsables, los compañeros no tienen ninguna culpa. Exigimos como sindicato la responsabilidad y obligación del Gobierno estatal para pagar a los cerca de 25 mil burócratas. No puedes como patrón dejar en la zozobra, en la incertidumbre, en el hambre, en la miseria, en la enfermedad, a miles de trabajadores”, sostuvo.

Castruita Hernández dejó en claro que “ya no es tiempo de campaña”, por lo que el gobernador David Monreal debe dar cumplimiento a su encomienda. También que las quejas de las y los trabajadores deben ir a las instancias legales, puntualizando que tampoco se debe desestimar la falta de pago hacia las y los jubilados y pensionados.

Mientras que el Conalep se mantendrá en huelga, derivado de una demanda al colegio por revisión a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Emmanuel Morales, líder de ese sindicato, informó que se tuvo un acercamiento con Javier Reyes, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, a fin de entregarle las propuestas sobre la revisión del CCT.