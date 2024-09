“Hay mucha gente que no ha aparecido”, denuncia pobladora de Culiacán

Se están llevando a todos los hombres y después de la siete de la noche ni a qué salir, parece que estamos en toque de queda”, afirma Martha Beltrán, una profesora de primaria en el norte de Culiacán, Sinaloa.

En entrevista telefónica con El Sol de México, narra que a uno de sus sobrinos se lo llevaron el miércoles pasado cuando regresaba del trabajo, pero ya está en su casa. “Lo confundieron y lo levantaron, estuvo como 20 horas desaparecido, pero afortunadamente lo soltaron”.

Martha ha reconocido a otras personas en los reportes que publica la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en la televisión. “Hay mucha gente que no ha aparecido y que no ha regresado, y no sabemos si van a regresar”, narra la mujer.

“Ayúdanos a encontrar a Severiano Victoriano García Lara”, se lee en uno de los anuncios publicados por la CEBP en su página oficial en Facebook. El anuncio está acompañado de una foto de Severiano, algunos datos personales como edad, estatura, complexión, la forma de sus ojos y la boca; así como la fecha y lugar de desaparición: 11 de septiembre de 2024 en Culiacán.

Una docena de fichas más, como la de Severiano, han sido publicadas por la CEBP en la red social solicitando información de personas que desaparecieron a partir del lunes pasado, cuando estalló en Culiacán una guerra intestina entre las dos facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa: la gente que seguía a Ismael El Mayo Zambada (ingresado ya en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York), y Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La fractura ha sembrado el caos en la capital del Estado y en varias comunidades aledañas, dejando una estela de asesinatos, desapariciones forzadas, narcobloqueos y enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado y las Fuerzas Armadas.

El viernes, en su conferencia mañanera el presidente, Andrés Manuel López Obrador atribuyó la violencia en Culiacán a “pugnas entre dos grupos”, pero acusó a los medios de magnificar la situación en aras del sensacionalismo.

La extorsión en Sinaloa aumentó más del doble en el último año al pasar de 20 denuncias entre enero y julio del 2023 a 55 en el mismo periodo de este año, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las denuncias por secuestro también aumentaron de tres en los primeros siete meses de 2023 a nueve en el mismo periodo de 2024, y la entidad concentra 70 por ciento de las personas incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en lo que va de septiembre.

Sinaloa registró, el viernes, siete asesinatos, su cifra más alta en lo que va de septiembre y desde que arreció la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control del Cártel de Sinaloa. En lo que va de septiembre, el estado suma 26 víctimas de homicidio doloso.