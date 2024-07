Mueren 5 personas por explosión en destilería José Cuervo, en Tequila, Jalisco

Al menos cinco personas perdieron la vida en la explosión y posterior incendio en las instalaciones de la destilería José Cuervo en el municipio de Tequila, Jalisco.

“Al momento se tiene el conocimiento del lamentable fallecimiento de cinco personas y algunos lesionados, que se encontraban efectuando trabajos de mantenimiento en la destilería”, expuso la compañía.

Autoridades confirmaron que dos personas lesionadas fueron trasladadas –una de ellas en estado grave– al Centro Médico de Occidente en Guadalajara.

La destiladora precisó que el incidente se suscitó este martes alrededor de las 16:30 horas en la fábrica La Rojeña, ubicada en Tequila, Jalisco, el cual fue controlado y sofocado minutos después.

Tras ello, colaboradores, vecinos y visitantes de la destilería fueron evacuados bajo los protocolos de protección de la empresa.

Agregó que ya está en cooperación con las autoridades correspondientes para investigar las causas del accidente.

“Casa Cuervo reitera que la seguridad y la integridad de sus colaboradores, vecinos y visitantes es nuestra prioridad, por lo que se reforzarán los estrictos protocolos de seguridad en cada una de nuestras instalaciones”, precisó.

Víctor Hugo Roldán, director general de Protección Civil de Jalisco, informó previamente que se realiza la búsqueda de cinco personas que de forma preliminar están reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con Roldán, restos de alcohol se mezclaron con agua y entraron al drenaje; sin embargo, al haberse diluido no representan ningún riesgo para la población.

En este sentido agregó que se revisarán los niveles de ph en el drenaje para garantizar la correcta disposición de los residiuos.

A través de las redes sociales, el presidente municipal José Alfonso Magallanes, pidió a la ciudadanía no acercarse a la zona del centro histórico del municipio para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Depósito colapsado tras la explosión en la destiladora José Cuervo en Tequila, Jalisco. Foto: Protección Civil Jalisco

“Ante esta situación que se está viviendo ahorita en Tequila por estas explosiones en la tequilera, se está atendiendo por parte de protección civil está la Cruz roja, esta seguridad pública está vialidad, pediste de favor que no te acerques al centro histórico, busca a tus familiares y resguardense en su domicilios. No se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación”.

