La primera vez lo salvó su madre, ahora Hervey necesita otro trasplante para vivir

Gómez Palacio, Durango.- Hervey Madrid Martínez era solo una adolescente cuando necesitaba un riñón para seguir viviendo y su madre fue la donante sin pensarlo.

El milagro se concretó gracias a la operación de trasplante que se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila.

Hervey ahora tiene 25 años de edad y pudo convertirse en ingeniero industrial e incluso ahora encabeza la asociación civil “Regala Vida”.

Sin embargo, nueve años después de esa operación en el IMSS que le dio una segunda oportunidad de vivir, nuevamente está en espera de recibir la donación de otro riñón.

“Ahorita estoy esperando otra donación de riñón y me encuentro en diálisis peritoneal, lo cual es un tratamiento que se brinda para personas que padecen insuficiencia renal, corresponde a que con base en unas bolsas de solución ese líquido entra a tu cuerpo, realiza un proceso (de limpieza) y posteriormente ese líquido es retirado de tu cuerpo”.

A los 15 años le diagnostican insuficiencia renal

El año 2012 fue crucial para el adolescente que en ese entonces era. Hervey contaba con 15 años de edad y comenzó a presentar problemas con su presión arterial; derivado de diversos estudios se le diagnosticó insuficiencia renal crónica. Reconoce que el proceso fue muy rápido gracias a que su madre María del Pilar no la pensó para donarle un riñón después de diversos estudios a los que ambos fueron sometidos.

“Me detectaron insuficiencia renal cuando tenía 15 años, en marzo del 2012, durante todo el proceso hasta octubre del mismo año yo estuve en protocolo de trasplante con diferentes análisis, estudios y revisiones de compatibilidad, en este caso con mi mamá que fue quien me donó el riñón. Durante ocho años estuve con mi riñón con una vida normal, terminé mi carrera gracias a Dios de Ingeniería Industrial, actualmente estoy trabajando como analista de información en una empresa de producción de leche en Gómez Palacio", relató en exclusiva para la Organización Editorial Mexicana (OEM).

En el marco de Semana de Donación de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) dio a conocer que hasta antes de la pandemia que vino a detener los programas y campañas de atención, en la entidad 2 mil 294 personas se registraron como donadores voluntarios hasta junio de 2019; un año antes la lista de espera era de 3 mil 200 pacientes y solo se registraron 13 donaciones durante ese año.

La Secretaría de Salud informó que los jóvenes coahuilenses son quienes mejor han respondido a las campañas de concientización, pues el 90 por ciento de las personas registradas tienen entre 25 y 30 años de edad.

El caso de éxito de Hervey es singular, ya que su señora madre, María del Pilar Martínez, fue quien prácticamente le otorgó una segunda oportunidad de vida.

“Qué les puedo decir, no experimenté ningún miedo el hecho de entrar a la cirugía, todo mundo me dice que fue un gesto muy bonito el haberle dado nuevamente la vida mi hijo. Se siente uno desesperado cuando la noticia te cae como balde de agua helada, se podría decir que surgiera la posibilidad de trasplante. Gracias a que fui compatible funcionó, de hecho debo de confesar que no dudé en ningún momento, fue un poco doloroso, no pasó nada, pasó rápido nada comparado con que ellos vuelvan a la vida”.

El llamado a donar órganos

Hervey consideró que la donación de órganos es una muestra de amor y generosidad que permite salvar la vida de otras personas, por lo que llamó a las personas a que sean donantes. Él espera que llegué ese nuevo aliento de vida y está en espera de otro trasplante en la UMAE número 71 del IMSS en Torreón. A Hervey y su señora madre, María del Pilar Martínez, los une más que un trasplante; están fundidos en amor. / Foto: Arturo Salazar | El Sol de La Laguna

Con motivo del Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, que se celebra este domingo 26 de septiembre, el entrevistado resaltó que ser donador, en vida o después de ella, es un gesto humano, hermoso y enorme que permite ayudar y cumplir los sueños de personas que lo necesitan, así como él recibió ese soplo de vida de parte de su mamá.

Reiteró su agradecimiento a los médicos del Seguro Social por la atención que le brindan y a Dios por mantenerlo siempre “al pie del cañón”.

Recomendó a quienes están a la espera de un órgano que no se den por vencidos y tengan fe, porque hacerle frente a las adversidades es cuestión de actitud y ganas de salir adelante.

“Para mí, donar un órgano es dar una pequeña parte de la vida para continuar dando una larga prosperidad a otra persona, es también descubrir y aprender nuevas cosas a partir de ti”, refirió, al tiempo que invitó a la comunidad a informarse sobre el tema de la donación de órganos.

“Nadie estamos exentos de que en algún momento podamos requerir de algún órgano”.

Regala vida

Respecto a la Asociación Civil que él encabeza, explicó que “se crea debido a la necesidad que encontramos que aquí en la Comarca Lagunera no había tanta información respecto a la donación de órganos, yo viví ese caso, tengo mi trasplante, decidí en un grupo que se llama Jóvenes Líderes crear algo así para informar a la población, nos dimos la tarea de informarnos con psicólogos de la Clínica 71 del IMSS y con especialistas en trasplantes para que la gente pudiera confiar en nosotros”.

“Esta Asociación se conforma de compañeros que nos conocimos en cambiar la idea, el tipo de pensamiento que se tiene en la Comarca Lagunera y sobre todo, realizar un cambio y mejorar a la sociedad en estos temas actualmente, diario estamos ideando nuevas formas que sea más fácil para la gente de entender para liberar esos tabús de que no se puede donar de tal forma o por religión, que entienda que esto es un acto de amor muy bonito”, detalló.

¿Dónde puedo registrarme para ser donador?

El IMSS dio a conocer que las personas que deseen ser donadores voluntarios de órganos y tejidos, pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: www.gob.mx/cenatra.

Además, pueden visitar la página del IMSS donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.