Denuncian grupo de “packs” en Puebla que pide fotos de mujeres desnudas para acceder

Mediante redes sociales, la sexóloga y psicóloga, Andi Martín del Campo denunció que existe un grupo exclusivo de Telegram en el que se distribuyen fotografías íntimas de más de 150 poblanas.

A través de Instagram, Andi explicó que el usuario Rokubungi creó un grupo en la aplicación de Telegram llamado “Pelle T3: Puebla grupo de filtro”, que es la antesala para acceder al “grupo VIP” en donde se comparten todas las imágenes íntimas.

Para poder ingresar a éste, se les solicita a los miembros mandar tres fotografías de mujeres desnudas, así como los perfiles de las víctimas.

Los que cumplen con la entrega de estos requisitos son anexados al grupo exclusivo, en donde pueden recibir todas las imágenes de mujeres desnudas.

Por ello, Martín del Campo llamó a las autoridades estatales a que emprenden investigaciones para dar con los responsables.

Es importante mencionar que, tras la aprobación de la Ley Olimpia, es un delito almacenar, exportar, enviar, compartir o vender fotografías íntimas de mujeres sin su consentimiento, y se castiga hasta con seis años de prisión y una multa de 161 mil 200 pesos.

Tan solo de enero a noviembre del último año, la Policía Cibernética en Puebla atendió mil 989 quejas por ciberacoso, violación a la intimidad sexual, ciberacoso sexual y grooming.

Diputada y colectivo brindan apoyo jurídico

Por su parte, la diputada poblana Nora Escamilla condenó la existencia de este grupo, y se comprometió a acompañar jurídicamente a las víctimas, además hizo un llamado a las autoridades para comenzar la investigación y dar con los responsables.

Asimismo, el Observatorio de Violencia de Género en Medio de Comunicación (Ovigem) ofreció acompañamiento y asesoría jurídica gratuita a las víctimas a través de la línea 222 3 099 099.

“No están solas”: Olimpia Corral

En entrevista con El Sol de Puebla, la impulsora de la ley contra la violencia digital, Olimpia Coral Melo brindó su apoyo a las poblanas y las invitó a denunciar ante la Fiscalía General del Estado y no solo a nivel mediático.

“Es muy importante que denuncien ante las autoridades para hacer exigible el acceso a la justicia. Sus cuerpos desnudos no son un crimen, difundirlos sin su consentimiento sí lo es”, dijo en entrevista.

La activista comentó que en los últimos cuatro años, el mercado de explotación sexual, es decir los grupos en redes sociales donde se comparten, venden o comercializan fotos de mujeres desnudas en la entidad aumentó en un 52.5 por ciento.

En 2018 tenían un recuento de, al menos 198 grupos de esta índole en Puebla y para enero del año en curso pasó a 302, un aumento de 104 nuevos mercados de explotación sexual.

“En 2018 (cuando se promueve la ley Olimpia) estos grupos operaban principalmente en Facebook y Twitter, hoy se mudaron a Telegram debido a que existe la posibilidad de no tener perfiles directamente anclados a la información, es decir que se cifran los contenidos y puedes deslindarte de esa circunstancia por la forma operativa con la que trabaja”, comentó.

En este sentido, recordó que es el segundo caso mediático en donde la plataforma Telegram funge como difusora de estos contenidos, por lo que urgió la necesidad de exigirle protocolos para denunciar grupos de explotación sexual.

Precisó que no el aumento de grupos no significa que la Ley Olimpia no sirva, más bien señaló que hacen falta capacitar a servidores públicos sobre el tema pues muchos de ellos desconocen la existencia de esta ley y de cómo tratar a las víctimas.

Gobierno de Puebla no dejará impune este caso

Tras darse a conocer La Consejería Jurídica y la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue la existencia de un supuesto grupo de Telegram en donde se distribuyen fotografías íntimas de poblanas.

El gobernador del Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dio a conocer que Carlos Palafox Galeana, titular de la Consejería Jurídica, ya tiene la indicación de presentar la denuncia correspondiente para que existan todos los mecanismos legales y se pongan en marcha.

Agregó que la Policía Cibernética también ya está haciendo lo propio desde el 25 de enero y los elementos están trabajando en el caso.

Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, invitó a que las féminas que sean afectadas en este caso se acerquen al Ayuntamiento de Puebla para que este caso no quede impune y se llegue hasta las últimas consecuencias.

