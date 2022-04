Debanhi Escobar: padre busca comparar resultados de peritaje con fiscalía de NL

Monterrey - El padre de Debanhi recibió de la Fiscalía de Justicia la carpeta de investigación sobre la muerte de la joven y ahora hará una comparación con los peritajes del equipo federal y el particular que contrató la familia.

Tras una reunión de más de siete horas con Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, y Luis Enrique Orozco, Vicefiscal del Ministerio Público, Mario Escobar busca establecer si coincide la causa de muerte de Debanhi de que fue contusión profunda de cráneo.

Inclusive señala que ya trabajan para verificar y empatar las conclusiones que existen en las dos necropsias y la observación de la Comisión Nacional de Búsqueda, o bien, ver si hay diferencias o algunas persona que haya realizado una diligencia en forma indebida.

Te puede interesar: Padre de Debanhi asegura que ha recibido amenazas de muerte

Foto: Cuartoscuro

Sociedad Conductor revela el último audio de Debanhi: “mis papás merecen la verdad”

Escobar ahora cambió su parecer con respecto a la fiscalía y dice le tiene confianza: “tenemos que confiar en ellos, que muchos no confían, crucifíquenme, yo si confío, porque ahorita hay más personal, ese es el mensaje que les quiero dar”.

“Tengo que ser muy cuidadoso, me equivoqué, ya le pedí perdón a mi esposa, porque tenemos 28 años de matrimonio, es difícil para nosotros, tratar de tener la esperanza, volver a confiar en la fiscalía, ahorita tengo mucha esperanza, más que la vez anterior”, añadió.

Y fue más allá al declarar que tiene todo el apoyo de los gobiernos estatal y federal: “No puedo decir que no me están ayudando, porque si me están ayudando, tenemos el apoyo del gobierno de Nuevo León, todo el apoyo por parte del gobierno federal, voltearon a Nuevo León, todo el mundo volteó a Nuevo León”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Escobar cuestionó que se hayan filtrado los videos a los medios de comunicación y añadió que prometió buscar a su hija, la encontró y ahora seguirá hasta dar con la verdad.