Cárcel en NL a quien sepa que tiene Covid-19 y contagie a la gente

Monterrey, N. L- Quién en Nuevo León tenga coronavirus o cualquier otra enfermedad grave transmisible y salga a la calle a contagiar a otras personas sin guardar aislamiento, será merecedor de cárcel y de sanción económica.

Mientras, en San Pedro Garza García advirtió de sanciones a quien no porte cubrebocas en la vía pública y que podría ser arresto.

La medida estatal entra en marcha a partir de este martes 30 de junio informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

Dijo que los diputados locales aprobaron las reformas al Código Penal de Nuevo León para aplicar esas sanciones que van a tres años de cárcel y de 100 a 400 cuotas que son de 8 mil 688 pesos hasta los 34 mil 752.

"La pandemia se ha extendido por todo el estado y mucha gente anda en la calle como si nada pasara y sin tomar las medidas sanitarias", dijo al argumentar la necesidad de cuidar la salud de la población.

Por otra parte, el municipio de San Pedro advirtió sobre la aplicación de multas o arrestos a las personas que no porten cubrebocas en la vía pública o en establecimientos.

José Dávalos, Secretario del Ayuntamiento, señaló que cubrirse la boca es una medida obligatoria para toda la ciudadanía, pero si una persona al interior de un negocio no tiene cubrebocas, el local será sancionado. Si alguien no lo trae en la calle, entonces se multará directamente.

"Si los observamos en la vía pública y en contacto con personas, vamos a imponer alguna sanción a través de Justicia Cívica y algún arresto por parte de nuestros jueces cívicos".

El 10 de junio pasado el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó de su intención de proponer a los diputados la modificación del Código Penal para evitar que un contagiado de coronavirus salga a infectar a más personas.

"Una persona contagiada no puede ir a contagiar a otra persona, cuando sabe que es positivo al Covid-19 y sale de su casa y va y contagia otras personas está cometiendo un delito o puede cometer un delito y debe ser sancionado. Pero también un negocio que sabe que uno de sus empleados tiene los síntomas y no le permite estar en su casa, también ese negocio tiene que ser sancionado", dijo.

"No me gusta la palabra sanción, pero tenemos que irnos educando para seguir adelante con el virus, seamos responsables todos, cuidemos que la actividad se vaya dando poco a poco, lo más fácil fue cerrar, ahora no queremos llegar a la multa o la sanción, pero es necesario ser responsables".

