Aún en crisis, UdeG aumenta los salarios

GUADALAJARA. La Universidad de Guadalajara (UdeG), a pesar de la crisis y que ha dejado de recibir mil 300 millones de pesos de la Federación, hace ajustes en sus gastos y, ocho meses después, pagará el aumento salarial retroactivo a todos sus trabajadores. Sólo por este concepto son 250 millones de pesos los que les faltan.

Son 20 universidades en todo el país bajo las mismas condiciones, todas ellas públicas y estatales, por lo que en voz del rector Ricardo Villanueva Lomelí no descarta que la comunidad universitaria tenga que alzar la voz e iniciar con manifestaciones públicas.

Aseguró que han mantenido contacto directo con el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro, y Carmen Rodríguez Armenta, exvicerrectora de la UdeG y actual directora general de Educación Superior Universitaria. “Les hemos girado oficios y ha habido respuesta, pero ya es hora de que empecemos a hacer gestiones directamente en la Secretaría de Hacienda, y en caso de que esto se siga complicando, tendremos que hacer manifestaciones públicas, como lo hemos hecho, sobre esta necesidad”.

El anuncio lo hizo el rector de la UdeG acompañado del secretario general de la máxima casa de estudios, Guillermo Arturo Gómez Mata; la coordinadora general de Recursos Humanos, Felina Díaz Michel; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUDG), José de Jesús Becerra Santiago; el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUDG), Jesús Palafox Yáñez.

Villanueva Lomelí dio a conocer que se realizó un convenio con ambos sindicatos acordando un aumento salarial en este 2020 a los trabajadores de la UdeG de un 3.4 por ciento y se acordó que se aplicaría en cuanto la Federación y el gobierno de Jalisco -conforme al contrato tripartita firmado- enviaran el recurso para cubrir ese aumento salarial.

Sin embargo, llegó el subsidio ordinario y esos recursos no se han recibido, han pasado ya ocho meses; la Subsecretaría de Educación sigue haciendo el trámite ante Hacienda, que es donde no se ha resuelto, y ese recurso no ha llegado a 20 universidades públicas del país. El referente para esta negociación es la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la UdeG representará 250 millones de pesos, dinero que hasta ahora no ha recibido: “Son recursos que no se han recibido por parte de la Federación ni por parte del estado. Hemos estado haciendo gestiones para que esto suceda, con la Secretaría de Educación Pública federal.

Ellos, a su vez, también están haciendo gestiones con la Secretaría de Hacienda, que no les ha resuelto este fondo para todas las universidades públicas del país”, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que están considerando alzar la voz y manifestarse.

Se detalló que son 26 mil trabajadores que ya llevan más de seis meses sin recibir este incremento salarial, y es por eso que la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario aprobó una reasignación de recursos de la partida de previsiones de la Red Universitaria.