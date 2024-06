Servicio a la comunidad, la más grande satisfacción

Conoce más sobre la labor, preparación y hasta personalidad de algunos de las y los policías destacados en el estado de Hidalgo, hazlo a través de la serie editorial, Más que un Uniforme. Esta quinta y última entrega te presentamos a la responsable en la Región Zacualtipán de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la comandante Fox, Natalia Ponce Marcelo.

Orgullosa de su sangre Otomí-Tepehua la comandante Fox tiene una experiencia de 30 años como policía de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. El 15 de junio de 2023 fue nombrada responsable en la región Zacualtipán.

De niña siempre quiso ser policía, pero nunca imaginó los alcances de su desempeño, incluso, alguna vez pensó “tirar la toalla”. No ha sido fácil, pues combinar la crianza de tres hijos, mantener un hogar ordenado y ser policía, fue de enormes sacrificios.

Orgullosa de su sangre Otomí-Tepehua la comandante Fox tiene una experiencia de 30 años

Mirando atrás no se arrepiente, pues todo el camino ha sido de grandes satisfacciones y, hoy, su labor es una de las más reconocidas, por ser mujer y policía.

Agradece, al gobernador Julio Menchaca Salazar y al secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, por la confianza en encomendar la región y que, en lo personal, no fallará.

Con los años de experiencia sabe que puede servir y atender a la ciudadanía; recibir un “gracias”, subraya, es lo máximo para un servidor público.

Dentro de sus funciones hacia la comunidad el policía debe tomar medidas para establecer y mantener una relación de confianza con la comunidad con respeto a los derechos humanos y ganar la confianza para resolver el conflicto.

Acerca de los programas o iniciativas comunitarias que lleva a cabo las y los agentes para mejorar la seguridad ciudadana en colaboración con la comunidad, la comandante explicó que en la actual administración se han establecido varias estrategias, entre ellas la proximidad social, es decir, más acercamiento a la comunidad para generar confianza, comunicación en coordinación con delegados y vecinos, mediante reuniones.

El papel que deben desempeñar debe tener como base al diálogo, respeto, ética, a fin de establecer la comunicación. Señala que la capacitación es primordial para brindar mejor atención a la ciudadanía y éstas son proporcionadas de manera periódica por la secretaría.

En concreto el diálogo es la base fundamental para la buena comunicación con la ciudadanía y el canal para que las personas puedan expresar sus preocupaciones y necesidades, a través de acercamientos: “hay que ponernos en sus zapatos y tener empatía para la solución del problema”.

La comandante Fox indica que es primordial la proximidad con continuos patrullajes y acercamientos

Acuden también a reuniones con alumnos de escuelas públicas y privadas de los niveles básicos a superiores sobre los temas de seguridad, no a la violencia, no drogas, no extorsión, con el objetivo de prevenir riesgos.

Algunas de las estrategias empleadas para promover el respeto a las personas y la diversidad cultural en la prestación del servicio policial, es el respeto a los derechos humanos, no se debe tener diferencias y debe actuarse de forma equilibrada con la población.

La comandante Fox indica que es primordial la proximidad con continuos patrullajes y acercamientos, pues impacta de manera positiva en la seguridad e inhibe probables delitos.