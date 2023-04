Quitan fuero y destituyen al alcalde de Guadalupe, Zacatecas

El pleno de la Legislatura del estado votó por unanimidad a favor del dictamen de desafuero y retiro del cargo de Julio César ‘N’, quien hasta la mañana de este viernes se desempeñó como alcalde de Guadalupe, Zacatecas; los legisladores de su partido, Morena, reconocieron que hubo desaseo durante el procedimiento, sin embargo, también votaron por quitarle la inmunidad.

En la sesión ordinaria de este viernes se llevó a cabo la votación, a cuatro días de que la Fiscalía General de Justicia del Estado pidiera la remoción de la inmunidad procesal del alcalde para que enfrente las acusaciones en su contra por los delitos de homicidio y robo calificado.

El ex funcionario enfrenta estas acusaciones por el asesinato de Raúl Calderon, ex integrante de la agrupación Los Románticos de Zacatecas el pasado 3 de enero de 2023.

Bancada de Morena votó por el desafuero

En la sesión, que duró dos horas y media, se escucharon los posicionamientos de los legisladores, destacando que todos los diputados del grupo parlamentario de Morena votaron a favor del dictamen.

El morenista Ernesto González Romo mencionó que el ahora exalcalde es un militante de Morena que se ganó el aprecio de otros militantes, pero aclaró que en su partido se tienen principios que son ajenos a las viejas complicidades de los otros partidos que han estado en el poder. Recalcó que es importante que se aplique la ley independientemente de los cargos y de las filiaciones.

La diputada, Gabriela Pinedo, quien hasta hace algunas semanas fungió como secretaria general del gobierno de David Monreal, también votó a favor de destituir al ahora expresidente municipal.

Afirmó que cuando fue funcionaria estatal se atendió a las personas allegadas a Raúl Calderón desde la Comisión de Víctimas del delito que forma parte de la Secretaría General de Gobierno.

Maribel Galván Jiménez, de la misma bancada, puso en duda que se hubiera respetado el derecho de audiencia del imputado y acusó que algunos diputados vulneraron el principio de presunción de inocencia, sin embargo, también dijo que es necesario que el imputado enfrente la justicia sin inmunidades procesales.

Violeta Cerrillo Ortiz coincidió con sus compañeros de partido en que se violó el debido proceso, aunque reconoció que “pesa más” permitir que el imputado enfrente las acusaciones en las instancias judiciales. Además, calificó de “carroñeros e hipócritas” a los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD por intentar sacar raja política con este caso que ha conmocionado a la sociedad.

Gobernador respeta autonomía del Poder Legislativo

Ayer jueves, al ser cuestionado sobre la orden de aprehensión en contra del alcalde de Guadalupe y de su posible separación del cargo, el gobernador David Monreal Ávila, también del partido Morena, dijo que estaría “al pendiente de lo que está aconteciendo en la vida pública de Zacatecas”.

"Como lo he ofrecido siempre, soy un respetuoso de la ley y de los momentos, entonces estaré atento al desarrollo y al desenvolvimiento con ese mismo respeto con el que me he conducido."

Recordó que la postura de su gobierno fue fijada ya a través de un pronunciamiento hecho por el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, desde el pasado 18 de abril, en el que dicho funcionario expresó también el respeto “la autonomía del Poder Legislativo, del Poder Judicial, así como de la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Entonces Rodrigo Reyes afirmó además que “la posición del gobierno es que se resuelva judicialmente, con apego al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso”.





