Paolo Botti va por alcaldía en Veracruz e invita a Laura Bozzo a presidir el DIF

El candidato a la presidencia municipal de Paso de Ovejas, Veracruz, Luis Armando Lozano Acosta, mejor conocido como “Paolo Botti”, famoso concursante del programa televisivo La Academia, reality show en el que ganó el tercer lugar, invitó a la conductora de televisión Laura Bozzo a dirigir el DIF municipal en caso de que gane la alcaldía en las próximas elecciones.

“Para mí es un gran honor. Te admiro mucho Laura, yo sé que eres una persona valiente y muy humanitaria y esta labor es muy importante porque nosotros queremos en nuestro municipio realmente llevar al progreso”, precisó Botti en un video difundido a través de su página de Facebook en el que se le ve acompañado por la polémica conductora de origen peruano.

OMG! "Daría la vida por largarme de este p#to país", dice Laura Bozzo de México

Ante la solicitud, Bozzo respondió: “Yo soy de las que me gustan las cosas pequeñas. O sea, a mí me gustaría mucho poder… Lo voy a evaluar obviamente, pero me gustaría poder armar guarderías ahí, trabajar con las madres solteras, con los niños abandonados, pero vamos a evaluarlo”.

Bozzo agradeció a Lozano Acosta por la confianza y aseguró quedar en “shock” ante la inesperada propuesta.

“Encantadísima que mi Botti, que lo quiero tanto –y lo abrazó--, que vino a saludarme por el día de la Madre y me dejó en estado de shock. Me ha ofrecido que sea presidenta del DIF honoraria, obviamente”, indicó la conductora.

Pero… ¿quién es Luis Armando Lozano Acosta?

El pasado 26 de abril, Luis Armando se registró como candidato ante el Organismo Público Local Electoral, aunque esta no es la primera vez que se lanza como una figura pública, pues años atrás ya había incursionado en el espectáculo a nivel nacional.

La cobertura informativa del registro de Paolo Botti como candidato del #PES a la alcaldía de #PasoDeOvejas ha sido muy amplia en todo #Veracruz | @eltlacuilo @GolpePoliticoMX @dpoder #PorLaVidaYLaFamilia pic.twitter.com/ITa4Vc8OaU — Gonzalo Guizar Valladares (@gguizarv) April 26, 2021

Conocido como Paolo Botti, el veracruzano es exalumno de la sexta generación del entonces exitosos programa La Academia, de la cadena televisiva Tv Azteza. A través del paso del tiempo, durante su internado en la academia, la producción afirmó descubrir que no solo se trataba de un chico del campo, sino que además, contaba con una carrera de modelaje.

Al pasar los años, en 2020 las cámaras y reflectores volvieron a su rostro, justo en el momento en el que el cantante expresó que estaba iniciando otro momento en su carrera profesional, ahora como conductor y artista en Televisa, con la entonces productora Magda Rodríguez, quien falleció el pasado 1 de noviembre, a sus 57 años.

“Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande o sea que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien. Vamos a estar trabajando conducción y algunos otros proyectos”, anunció a los reporteros.

OMG! Laura Bozzo quiere saber si hay orden de aprehensión en su contra

¿Y la señorita Laura?

Por su parte, Laura Bozzo ha causado bastante polémica en el mundo del espectáculo, pero siempre es recordada por su tan famoso “¡qué pase el desgraciado!”.

Laura nació en Lima, Perú, en 1951, pero en 2017 obtuvo la naturalización mexicana.

La conductora de televisión también cuenta con una carrera de derecho. Además en 1992 fue regidora del Consejo Provincial de Lima por el partido Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos y fundó la Asociación de Solidaridad de la Familia en 1998.

Para el año 1994 Laura incursionó en la televisión en el programa “Las mujeres tienen la palabra” por RBC Televisión, en donde se manifestó contra la dictadura de Alberto Fujimori.

Pasó por las cadenas, Panamericana Televisión, con el programa “Intimidades”; y América Televisión, con el programa “Laura en América”, con el cual ganó gran popularidad y la llevó a Telemundo.

Años más tarde fue vinculada con el gobierno de Fujimori por los llamado ‘Vladivideos’ que la acusaban de haber recibido 10 mil dólares mensuales y tres millones en seis entregas de 500 mil dólares de Vladimiro Montesinos, quien fue exmilitar y exasesor de Fujimori.

OMG! [Video] "Me das asco", lo que hay detrás del pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

Por ello, en el año 2001 fue detenida por las autoridades peruanas antes de partir a Miami, Estados Unidos y para el 2002 se le ordenó arresto domiciliario. En 2005 fue liberada.

En 2006 fue exculpada del delito de asociación delictuosa, pero culpada de peculado, debido a una placa de oro que le regaló Montesinos.

A partir de este veredicto, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a su territorio y hoy en día sigue vigente dicha restricción.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Tras su historial en Perú, en 2009 Bozzo llegó a México con el programa “Laura de Todos”, transmitido por Azteca América y en 2010 por Tv Azteca.

Ya en 2011, la conductora se mudó aTelevisa con el programa “Laura”, que se transmitió hasta 2016, y en 2020 inició “Laura sin censura”, programa que fue producido por la Magda Rodríguez. Desde julio de 2020 se transmite por UniMás.