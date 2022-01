Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, da positivo a Covid-19

El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que dio positivo a la Covid-19, aseguró que sus síntomas son leves, que se encuentra bien y que trabajará vía Zoom. Por esta situación, pidió a todos los poblanos seguir cuidándose ante la cuarta ola de contagios.

“Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando y no tengo ningún síntoma por lo cual esté alterada mi condición de salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas”, declaró.

Por lo anterior, pidió a los poblanos seguirse cuidando y no bajar la guardia, ya que, como él, considera que hay muchas personas que no pueden dejar de trabajar y es inevitable que en algún momento se contagien de esta enfermedad.

“Voy a seguir trabajando aquí, confinado en mi hogar y todo por zoom, lo hacemos con el ánimo de que las cosas salgan mejor (…) no he dejado de trabajar ni un solo día desde marzo del 2020 cuando empezó esta condición de contagios y en algún momento iba a ser contagiado”, agregó.

Aprovechó para pedir a la población que aún no se ha vacunado que acuda a las jornadas de inoculación y aseguró que el sistema de salud no está colapsado ni colapsará pese a la cuarta ola de infecciones, ya que su administración ha adquirido experiencia en esto últimos años pandémicos.

“Ya sabemos como enfrentar las cosas y para quienes fuimos contagiados en estos momentos y tenemos las vacunas puestas, esta condición de tener síntomas leves es un asunto de privilegio, mucha gente falleció porque no había vacunas (…) el camino es seguir vacunándose (…) los que hoy se contagiaron después de su vacuna en su gran mayoría transitarán por un padecimiento de complicaciones leves”, expuso.

Para concluir dijo que se encontraba bien, que no tiene problemas de garganta, temperatura, entre otros síntomas, pero como en todos los casos existe la posibilidad de que se complique con el tiempo, incluso confirmó que su médico es el mismo secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Ante este panorama, dijo que es una persona fuerte y su salud la comparó con los mezquites de Zinacatepec, ya que son duros y no se doblan.

“Mi organismo ha respondido bien, ese organismo tan criticado, que tanto han criticado, tantas piedras le han echado a mi pobre organismo que ahora está respondiendo bonito”, concluyó.

Hay que recordar que la salud del mandatario ha sido en varias ocasiones criticadas por sus adversarios políticos ya que es diabético y por una complicación tuvieron que amputarle un pie; cuando estuvo en campaña, su contrincante, Enrique Doger Guerrero, le exigió demostrar que estaba sano.

Posteriormente cuando nuevamente peleó por la gubernatura, se difundió un audio entre el senador Alejandro Armenta Mier, la exdiputada Violeta Lagunes y Edgar Moranchel, quien era en ese entonces el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco, quienes hablaron de la posible muerte del ahora mandatario por la gravedad de su diabetes.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla





