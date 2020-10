México, ante riesgo real de ingobernabilidad: Enrique Alfaro

GUADALAJARA. México va a un callejón sin salida y la posibilidad real de caer en un proceso de ingobernabilidad si siguen las políticas públicas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien consideró que se está a tiempo para corregir ese rumbo.

En entrevista con EL OCCIDENTAL el mandatario jalisciense habló de su relación complicada con la Presidencia de la República, de lo difícil que será 2021 con un presupuesto federal centralista, con importantes recortes para estados y municipios, que sin duda afectará diversos proyectos, pero ante el déficit de recursos descarta endeudar más a la entidad.

Además, consideró que la creación de la Alianza Federalista no es un mensaje de rebeldía y rompimiento del federalismo como lo dibujó Porfirio Muñoz Ledo, diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino como una forma de luchar por un reparto justo de los recursos y descartó por el momento contender por la silla presidencial “pero si el pueblo y los empresarios lo piden podría reconsiderarlo”.

El mandatario jalisciense opinó que México está ante un riesgo real de ingobernabilidad: “creo que el no entenderlo es un riesgo adicional porque para cualquier problema primero lo tiene que aceptar y yo creo que lo que está pasando en el país en distintos frentes y lugares son señales inequívocas de que hay cosas que no están funcionando bien, de que hay quienes no están haciendo su parte, de que el manejo de la política interior del país no está bajo la tutela y responsabilidad de nadie que le ayude al Presidente, eso para mí es un enorme riesgo en términos de gobernabilidad”.

Enrique Alfaro dijo que quienes tienen una responsabilidad de gobierno pudieran ser parte de un replanteamiento de hacia dónde camina el país y ayudarle en todo el caso al Presidente hacia una verdadera transformación. “Pero lo que yo estoy viendo es algo distinto, lo que estoy viendo es a un país que camina hacia un callejón sin salida y si el Presidente no toma conciencia de eso vamos a lamentarlo en poco tiempo”.

El gobernador señaló que el reto más duro que ha tenido ha sido la relación con el gobierno federal, tratar de interpretar las nuevas reglas del juego, tratar de adaptarse al estilo personal del Presidente y entender la lógica de funcionamiento de un gabinete en el cual pareciera que nadie toma decisiones si no pasa por la autorización del Presidente de la República. “El tema de las restricciones presupuestales sin duda ha sido el más complejo, y al inicio de la administración nuestro gobierno arrancó con un diferendo muy profundo con el tema del presupuesto, con una diferencia muy seria con el asunto de los superdelegados que en aquel tiempo era muy delicado”.

“Sin duda nos han tocado dos años muy complejos y está marcado por la emergencia sanitaria, pero lo primero yo diría que hay que entenderlo como el año que marcó el cambio de régimen en México, que después de los resultados del 2018 iniciamos un periodo de gobierno en medio de la vorágine que significó el final de una época de la política mexicana, el inicio de uno nuevo régimen, de una nueva forma y estilo de gobernar del Presidente de la República. Nos tocó vivir un tiempo difícil en términos de la relación con la Federación, una época en la que se discute el futuro del federalismo Mexicano”, expresó el gobernador de Jalisco.

Ante la falta de recursos para 2021 dijo que el tema del presupuesto no tiene que ver con el gobernador pidiendo recursos para su estado, que están hablando del dinero de los jaliscienses: “El gobernador defiende los intereses del estado. El dinero que estamos pidiendo no es para gasto corriente de la administración, no es para viajes, comidas del gobernador, el dinero que pedimos es para arreglar carreteras federales que no traen un peso etiquetado, para fortalecer a municipios con policías, para las escuelas de tiempo completo".

Sobre la Alianza Federalista, el mandatario indicó que ésta surgió porque el modelo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se agotó, se convirtió en un tema para la foto y no en un espacio de diálogo republicano y mucho menos de la defensa del federalismo y lo que quieren es defender los principios federalistas básicos.

Alfaro consideró que no hay un liderazgo personal en el modelo que han construido, que todos los gobernadores se identifican como iguales, mantienen una buena comunicación, que vienen de distintos orígenes políticos, pero se ha ido haciendo una relación de solidaridad en el terreno político.

En relación con el movimiento el Frente Nacional anti AMLO (Frenaaa), señaló que es una expresión de ciudadanos que defienden su agenda: “Yo soy de la idea de que plantearle al Presidente que renuncie no es una causa que en este momento le sirva al país, sin embargo entiendo y respeto el malestar que ellos han expresado y en el país hay que saber tolerar y entender puntos de vista no necesariamente coincidentes con los nuestros, están en todo su derecho de expresarse.