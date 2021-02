Ezequiel Orduña, de la Estafa Maestra a candidato por alcaldía en Chiapas

TAPACHULA. Ezequiel Saúl Orduña Morga aseguró que será candidato a la presidencia de Tapachula por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de la controversia generada al estar inmiscuido en una condena por su presunta participación indirecta en la Estafa Maestra, lo que lo imposibilitaba a contender por puestos de elección popular.

El político chiapaneco dijo a Diario del Sur que ha recuperado sus derechos electorales, luego de que el juicio al que fue sometido se “había venido peloteando”.

Sobre la situación al interior del partido, señaló que no tiene oponentes políticos para la contienda interna, solo el acompañamiento de otro contendiente.

“Yo por la parte de la Estafa Maestra fui juzgado cinco meses y 29 días, pero no fui juzgado por peculado ni enriquecimiento ilícito, tampoco robo ni nada, fue por haber sacado una firma en un documento sin tener las facultades para hacerlo”, expuso.

Agregó que la Estafa Maestra inició en 2013, cuando él aún no era delegado, pues ocupó el puesto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hasta el 4 de junio de 2015 como encargado.

Señaló que fue hasta el 26 de ese mismo mes que recibió un documento en el que una comisión técnica validaba los trabajos de la Cruzada contra el Hambre.

Un mes y 10 días después, el programa de la Cruzada acabaría, según relató el tapachulteco, quien aseguró que el dinero que se desvió nunca pasó por la delegación de Chiapas y fue directamente una operación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“Hicimos una carta en la que se pidió liquidar los recursos a los apadronados, y fue donde se estampó mi firma y después vino la acusación contra Rosario Robles; yo no fui acusado por montos ni cantidades, fue por una firma”, aseveró.

GOLPEADO POR EL ESCÁNDALO

El exalcalde de Tapachula en el período 2008-2010, aceptó que el caso de la Estafa Maestra genere desgaste como todas las noticias que llegan a la sociedad y es el receptor el que discierne en torno a éstas.

Se sabe golpeado social y políticamente, sin embargo, asegura que nunca ha salido de Tapachula y vive como cualquier otro ciudadano.

“Yo no tengo ni carro de lujo ni propiedades de lujo, a mí me empezaron a golpear con todo este caso, pero yo no soy reaccionario y dejé que lo hicieran… No te puedo decir que estoy bien porque yo no me puedo calificar, sin embargo sigo sintiendo la generosidad de la gente”, dijo en entrevista.

“La candidatura la tengo, voy a ir por la presidencia de Tapachula y vamos a ganar”, sentenció Orduña Morga.

Pese al escándalo, el aspirante a la alcaldía de la segunda ciudad más importante de Chiapas, continuará en su ruta proselitista para intentar conseguir por segunda ocasión la “Silla China” en este municipio comandado ahora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).