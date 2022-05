Desorden en el Congreso de NL, se avientan huevos

El diputado Roberto Farías decidió la semana pasada dejar al PAN y sumarse a Movimiento Ciudadano, y en la sesión de este martes, su excompañero albiazul Jesús Gómez, le llevó una bolsa con huevos, sugiriéndole, "que es lo que le faltan"; de inmediato enardecido Héctor García, que dejó al PRI, salió en su defensa y le aventó de regreso la bolsa con el producto.

Los diputados realizaban la sesión en el inicio del periodo extraordinario, cuando Gómez interrumpió la lectura de los asuntos a tratar para pedir el uso de la palabra.

Te recomendamos: Familia de El Bronco reporta como inestable la salud del exgobernador

Cuando la presidenta Ivonne Álvarez interrogó acerca del tema, se concretó a mostrar una bolsa en la que llevaba dos huevos.

"Para decirle al Diputado Roberto Farías que aquí le traigo lo que le faltó", contestó y en seguida caminó hacia la curul del expanista para dejarle el producto en su curul.

Sociedad Coparmex pide terminar con pleito entre Samuel García y el Congreso de NL

El diputado Farías no se inmuto en su nueva curul de MC, y pronto salió en su defensa el expriista y ahora también del partido oficial Héctor García para tomar la bolsa y arrojar los huevos hacia el pasillo.

La diputada Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso, solicitaba a sus compañeros conducirse con respeto y no violentar el recinto legislativo, pero hicieron caso omiso.

Eduardo Gaona, coordinador de MC, solicitó una moción de orden y pidió a Ivonne Álvarez, verificar si la conducta de Gómez era merecedora de alguna sanción.

La presidenta del Congreso volvió a hacer un llamado al orden y a exigir respeto para el Legislativo, el recinto y todos los legisladores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El desorden en que se convirtió el Congreso de Nuevo León comenzó desde el inicio del periodo extraordinario cuando los diputados del PAN llegaron con camisetas azules con la leyenda “Yo no me vendo”, sin embargo, más tarde, los legisladores del PRI también imitaron la acción y portaron la misma prenda, pero en color blanco y al frente “Yo no me vendo”.