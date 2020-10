Alianza Federalista vale un tercio del PIB

Casi seis billones de pesos del valor del Producto Interno Bruto Nacional aportan los 10 estados que conforman la Alianza Federalista, la cual mantiene una pugna con el presidente Andrés Manuel López Obrador por un nuevo pacto fiscal federal que redistribuya los ingresos de una manera más equitativa entre los municipios, entidades y la Federación

De acuerdo con datos del Inegi, al corte del 2018, los 10 estados de la Alianza Federalista representan 34.9 por ciento del PIB nacional, cuyo dato más reciente es de 22 billones 513 mil 581 millones de pesos, sin embargo, sólo reciben 215 mil millones de pesos aportaciones federales y 204 mil millones en participaciones, que en total suman 418 mil 852 millones de pesos, menos del 10 por ciento de lo que aportan al PIB.

Tan sólo los estados de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes, han captado durante el año y pese a la crisis sanitaria, poco más tres mil 355 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

SE ABRE AL DIÁLOGO

Andrés Manuel López Obrador ofreció dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista siempre y cuando no haya “politiquería” pues, dijo, se debe ser respetuosos con la investidura presidencial.

Explicó que a las entidades federativas se les entregaron 638 mil millones de pesos en participaciones federales.

“No se vale que quieran engañar a la gente, nosotros no debemos. No hay ningún adeudo, algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE”.

En respuesta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que al estado se le deben este año mil 882 millones de pesos de al menos cuatro proyectos: el del Peribús, un libramiento y el Puente Federación en Puerto Vallarta, 180 millones de pesos para saneamiento del Río Santiago.

Por su parte, la calificadora Fitch Ratings advirtió a la Alianza Federalista que debe permanecer en el pacto fiscal, pues la valoración del riesgo crediticio de los estados es menor al estar respaldada por fondos federales.

La calificadora señaló que pese a que el gobierno de López Obrador no dio recursos extraordinarios a los estados por la pandemia, actuó de buena forma al adelantar los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, lo cual dio liquidez a los gobiernos locales para sortear la crisis. Con información de Juan Pablo Reyes, Nurit Martínez, David Casas y Editoras OEM