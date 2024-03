Policías implicados en homicidio de normalista de Ayotzinapa nunca estuvieron detenidos

La Fiscalía General de Guerrero informó que ninguno de los policías involucrados en el homicidio del normalista Yanqui Rothan Gómez estuvo en calidad de detenido.

"Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa".

Este martes en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el policía que presuntamente disparó el 7 de marzo contra Yanqui Rothan Gómez había huido.

Política Policía de Guerrero que habría asesinado a normalista de Ayotzinapa se fugó: AMLO

"El presunto responsable del asesinato del joven normalista se fugó, el policía y se está haciendo la investigación y la búsqueda", aseguró el mandatario.

También puedes leer: Normalistas de Ayotzinapa atacan la Fiscalía de Guerrero

Detalló que el policía estaba en arresto administrativo y que no se cumplieron los protocolos de seguridad y se está realizando la investigación para su pronta localización y detención por el asesinato del joven

Sociedad Normalistas de Ayotzinapa atacan la Fiscalía de Guerrero

"Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y avanzando, quieran impedirlo, no lo van a lograr", sentenció el Presidente de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La Fiscalía Estatal pidió que se aclare qué autoridad mantenía bajo resguardo a los policías involucrados, ya que ellos no realizan "arrestos administrativos", como señaló López Obrador.