Caso Marilyn Cote: Así logró casarse con uno de sus pacientes a base de engaños

El caso de la Marilyn Cote, la “falsa psiquiatra” que este jueves fue detenida en Tlaxcala, sigue dando de qué hablar, ya que recientemente se dio a conocer el caso de Bryant, uno de sus pacientes con el que se casó, a pesar de la diferencia de edades, y al que presuntamente medicaba y maltrataba.

Fue el pasado 21 de noviembre, cuando se efectuó el arresto de esta mujer que estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en coordinación con su homóloga en la entidad vecina, quien enfrenta delitos como el de usurpación de funciones.

Y es que, Marilyn Cote, quien ya acumula un total de ocho denuncias, llevaba cinco años burlando a las autoridades presuntamente haciéndose pasar por psiquiatra y presumiendo ser “la mejor especialista de Estados Unidos y Países Bajos”, pues habría atendido y recetado a decenas de pacientes, a través de un consultorio que operaba en las Torres Médicas.

Drogaba a joven con quien logró casarse

Entre todas las acusaciones y señalamientos, hace algunos días, la madre de una de sus víctimas denunció a la falsa psiquiatra por amenazas a su familia, pues se casó con Bryant, su hijo, afirmando que lo manipulaba y lo medicaba para someterlo, incluso lo llegó a maltratar y golpear.

Lo anterior fue revelado por Aurora, la mamá del afectado, durante una entrevista con el médico e influencer, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, quien tras investigar el cao decidió contactar a expacientes, quienes dieron testimonio de las malas prácticas de la supuesta doctora.

Y es que, el joven llegó al supuesto consultorio de Marilyn debido a que tenía problemas con el consumo de marihuana desde su adolescencia, en octubre de 2020, lo que orilló a su familia a llevarlo con ella para que lo ayudara a salir de las adicciones.

“En la primera consulta lo contrató y hasta hizo un comercial, prometió que le iba a pagar un hotel en lo que le buscaba dónde vivir y que se haría cargo de los viáticos”, confesó Aurora, luego de agregar que, con el aval de su mamá, aceptó la oferta, para un par de meses después recibir la noticia de que ambos sostenían una relación.

De acuerdo con la confesión de la madre de Bryant, la falsa psiquiatra manipuló a su hijo con regalos y medicamentos, al grado de mantenerlo drogado, para hacer lo que ella quisiera, incluso para obligarlo a ser su esposo, pues en redes ya circula un video en el que se muestra como la detenida aparece proponiéndole matrimonio al joven, que comenzó siendo su paciente.

“Le dije ¿cómo crees hijo? Y me respondió es que ella se metió en mi cama, hasta manchó de sangre la sábana y me dijo que era virgen y que para que su familia aceptara nuestra relación nos teníamos que casar”, aseguró.

Durante la relación, la falsa psiquiatra le suministraba fármacos para que el joven la obedeciera, y al resistirse a ser inyectado, intentó convencer a su familia de ingresarlo a un hospital psiquiátrico en Puebla, argumentando que “estaba loco”

“Ella me pega, ella me encierra, me deja afuera durmiendo en el frío. Todos los títulos que tiene son comprados, todas las revistas son pagadas”, comentó la madre de Bryant, que eso le decía su hijo.

De acuerdo con lo confesado por Aurora, el acta de matrimonio de su hijo con la ahora detenida es falsa, pues ahí Marilyn aparece con la edad de 29 años aunque la realidad es que tenía más de 40.

Fue así como esta “historia de amor” solo duró tres meses (de diciembre de 2022 a marzo de 2021) ya que, la convivencia se volvió tormentosa y llegaron los problemas, por lo que la madre del joven decidió enviarlo con unos familiares a Huejotzingo, para mantenerlo a salvo.

Marilyn N le compró una cédula falsa al paciente con el que se casó

Por otra parte, la madre del joven también confesó que la falsa psiquiatra le compró un título falso a Bryant como médico cirujano, que le costó 200 mil pesos, -a pesar de no tener estudios superiores- para que también pudiera dar consulta en las Torres Médicas, sin embargo, nunca lo hizo: “Me dijo no se preocupe suegrita, yo tengo muchos contactos, no pasa nada”.

Después de ese trago amargo, hoy en día Bryant radica en Estados Unidos, está tranquilo, trabajado y poco a poco se ha ido rehabilitando, sin embargo, no quiere recordar a Marilyn N, incluso asegura que hay cosas de las que no se acuerda, y que no quiere saber.

