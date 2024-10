Aprueban en Michoacán la despenalización del aborto

Morelia, Michoacán.- En una fuerte discusión, posiciones en contra y consignas de “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, el dictamen para la despenalización del aborto fue aprobado de manera histórica por la 76 Legislatura de Michoacán.

Con 27 votos a favor 6 en contra y 3 abstenciones se aprobó el dictamen de despenalización del aborto lo que convierte a Michoacán en la entidad 15 en el país en aprobar la interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas de gestación.

Diputados discuten sobre la despenalización del aborto en Michoacán

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano, indicó en tribuna del Congreso que ya las mujeres no están en la oscuridad y que aquí se trata de tomar una determinación dentro de un “Estado laico no confesional”, ademas de pedir a los diputados que se oponen a ya no criminalizar a las mujeres cuando toman la decisión de abortar.





Hay una lucha para alcanzar los derechos de las mujeres que tienen a vivir una vida libre de violencia; no se puede permitir que a las mujeres se les siga criminalizando, porque hay muchas mujeres que son violadas y no pueden abortar

Fabiola Alanís Sámano

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Vanessa Caratachea Sánchez, se posicionó en contra. Dijo que ha “remado contra toda corriente” para que aperturen espacios a las mujeres, sin embargo, destacó que los derechos nunca deben retroceder como ahora. La panista, cuestionó que esta iniciativa se pretende aprobar para que sus homólogos ganen reflectores en la política.

"Este Dictamen censura a las mujeres, no las empodera”, calificó la diputada del grupo parlamentario del PAN a la despenalización del aborto.

Otro de los diputados que se opuso fue Baltazar Gaona García, del Partido del Trabajo (PT), quien dijo que la propuesta contraviene la Constitución federal y vulnera el derecho más importante que es el derecho a la vida.

El diputado local también recordó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en su momento en favor de la vida.

El petista, quien se ha opuesto a la aprobación del aborto en Michoacán, pidió que se regrese el Dictamen a Comisiones, porque a los legisladores no se les explicó la propuesta que se elaboró en la Comisión de Justicia, por tanto, reiteró que no fse aprobara la propuesta.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González se pronunció a favor de la despenalización del aborto, al señalar que no es momento de criminalizar a las mujeres en Michoacán y respaldó la lucha por un aborto seguro.

También apuntó en la necesidad de proteger a las mujeres más vulnerables para que no realicen practicas clandestinas.

¿Qué dice el dictamen de despenalización del aborto en Michoacán?

El Dictamen aprobado en la 76 Legislatura, integra un segundo párrafo al artículo 118 al Código Penal de Michoacán, es decir que ya no se perseguirá ni se juzgará como homicidio en razón de parentesco o relación, cuando el sujeto pasivo sea el producto en gestación en cualquier momento del embarazo.

Asimismo, se propone reformar el artículo 141 del Código Penal para que, en el concepto de aborto se indique que este se refiere a la interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas de gestación.

En el artículo 143, se propuso una pena de diez a 20 años de prisión para quien interrumpa el embarazo de una mujer, adolescente, niña o persona gestante, sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional.

La sesión ordinaria del Congreso, culminó con gritos, aplausos y consignas de “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo” y “la lucha feminista será en América Latina” e incluso el levantamiento de pañuelos verdes.





Nota publicada originalmente en El Sol de Morelia