Acta de renacimiento de los partidos

A partir de los 90’s del Siglo XX los partidos políticos de México registraron un sistemático desgaste hasta casi desaparecer como instituciones de acceso al poder público. Pese a tener programas y escuelas de formación, para lo único que han servido es para apoyar personas ambiciosas y carentes de conocimientos elementales del país, al que presumiblemente todos aspiran a servir. Lo que hoy nos queda es un grupo de entelequias sin capacidad de triunfo frente a un partido que no es movimiento y un movimiento que no es partido.

Cumplir una serie de cortesías frente al poderoso, tomarse fotografías al lado de quien es favorecido por un partido, multiplicar el ingreso cuando el cargo público por elección o por designación lo permite, usar el poder para beneficio personal y familiar, son algunas de las “virtudes” que hicieron de la política una actividad que cavó la tumba de los partidos. Una corrección temporal, sin efectividad comprobada todavía, es la formación de las alianzas en México. Esa no es una solución de largo alcance porque los partidos no son instituciones de formación cívica, no son el fertilizante para que el tejido social se extienda y se concrete e impida todos los vicios y perversiones que hoy nos escandalizan.

Las alianzas recogen los restos de los partidos grandes y las siglas huecas de los partidos pequeños para enfrentar, según lo han anunciado, al partido que no es movimiento en un intento por arrebatarle el poder legislativo en busca de equilibrios que en México no alcanzaron a madurar.

Como todo renacer, estamos en el proceso de parto de nuevas figuras en la política mexicana y, por supuesto, ante la posibilidad de superar este complicado proceso de desgaste y extinción. Los partidos como instituciones de formación ciudadana no se concretaron en el pasado reciente por condiciones que estorbaron la maduración del sistema político. El uso de mañas para imponerse y conservar el poder desvió el propósito de construir ciudadanía y fortalecer los accesos al poder para impedir corruptelas y mal uso de la hacienda pública en los tres niveles de gobierno.

Este desarraigo de los partidos condujo a muchos ciudadanos a emprender por si mismos una lucha individual en casi todos los terrenos. Sin embargo, han surgido organizaciones que intentan, ahora más que nunca, hacerse presentes como entes que pueden renacer el interés del individuo que no se siente -porque no es- representado por ninguna institución política frente al poder. No encuentra vías de comunicación que lo tomen en cuenta cuando el poderoso quiere imponer su voluntad. En este momento, ningún ciudadano considera suyos los planes del gobierno en casi todos los planos de la actividad pública. Primero porque los desconoce y carece de información básica para enterarse de su importancia, y después porque sabe de antemano que solamente el esfuerzo individual permite resolver sus múltiples carencias.

Si los partidos quieren registrar su renacimiento, tienen enfrente el reto de regresar a la ciudadanía para organizarla primero y luego para nutrir sus ofertas con base en las muchas necesidades que el poder público no resuelve en México por efecto del autoritarismo y también por el disloque de las aspiraciones entre los políticos insolventes por ignorantes o por la premeditada decisión de alcanzar metas ajenas, hacen que los deseos sean largamente contenidos por una población que está pacíficamente inconforme.

REQUISITOS PARA UN BUEN GOBERNANTE

Del mismo modo que los partidos buscan su mejor carta para candidatearlo a la gubernatura, llegará el momento en que los ciudadanos busquemos en el abanico de candidatos al sujeto que creamos mejor para gobernar el estado.

Quién es y qué quiere hacer, son dos de los aspectos esenciales para decidir el voto por un individuo deseoso de gobernar San Luis Potosí. Sin embargo, ambas cuestiones no figuran entre los métodos de selección para ser candidato de un partido equis, o de una alianza como las que se han anunciado en nuestro medio, una de las cuales apenas duró el día y la víspera.

El medio para obtener una nominación se orienta por las famosas “consultas” cuyos resultados no son convincentes. La elasticidad de una consulta se convierte en su principal motivo de cuestionamiento y descalificación. ¿Qué porcentaje del electorado debe conocer suficientemente a un individuo para que sea nominado candidato? ¿Cuántos de los aspirantes han dicho previamente lo que quieren para San Luis si llegan a gobernarlo?

Los nombres de los aspirantes que yo conozco por sus antecedentes no han elaborado, que yo sepa, un plan mínimo de lo que harían si llegan a la postulación para gobernador. Sí han creado frases que son llamados a la unidad y al progreso. Pero eso no dice nada a la hora de fincar una campaña convincente. Curiosamente, todos los aspirantes se preparan como si fueran a un examen académico. Hay momentos en que se comportan como un “cáeme bien” con destellos de ingenio y optimismo. ¿Eso será todo lo que buscamos?

Las constancias de buena conducta ya ni en las escuelas las expiden. Las cartas de antecedentes no penales certifican el pasado, pero no el futuro de las acciones de un individuo. Las firmas de apoyo de la membresía es un requisito sin importancia para los electores. En cambio, no se pide a los aspirantes a un cargo de elección que presenten ante sus respectivos partidos una declaración de bienes que luego deberán entregar a la oficina correspondiente si llegan a ser electos.

No obstante, el reparto de descalificaciones, denuestos e insultos tratan de desfigurar a los dos personajes que tempranamente declararon su deseo de gobernarnos para eliminar la pobreza de nuestro territorio y llevarnos por un sendero de prosperidad y tal vez de riqueza colectiva en todos los órdenes.

Lo que uno observa en este momento es un panorama poco claro. La capacidad de los aspirantes para expresar lo que quieren hacer, no está suficientemente demostrada. Conocemos solamente algunas de sus buenas intenciones, pero no un plan bien pensado y mejor acabado para una presentación decorosa de su candidatura. Además, todavía ni siquiera tienen un plan de campaña que responda a las necesidades que impone la pandemia de COVID 19 y, así, la improvisación no garantiza que los próximos seis años vayan a ser como mejor nos gustaría. Y tenemos ese derecho a pedir que nos expliquen quienes son y qué quieren hacer en San Luis.

EL COTARRO POLÍTICO

Parece indispensable que cambie la actitud de las autoridades del estado para disminuir el acelerado ritmo de contagios que se registran en los días recientes. Por un lado no se procede a una campaña seria y suficiente de convencimiento para que las personas respeten las restricciones de sana distancia y uso de cubrebocas y gel… Por el otro, la tolerancia con los negocios que siguen abriendo como si no hubiera pandemia lo único que garantiza es que esos negocios tengan que cerrar definitivamente en el corto plazo en vez de parar, frenar los contagios, volver a abrir en el corto plazo… Si siguen como van su cierre puede ser definitivo… Sin embargo, la industria restaurantera tiene un cambio positivo en puerta. Los pedidos de comidas para las fechas decembrinas han comenzado a realizarse. La compra de alimentos para llevar se incrementará en un mes y eso les resolverá un poco los problemas que enfrentan… Un sector que aguanta pese a la crisis económico es el de los músicos. Nadie les echa una mano y tampoco hay alguien que se preocupe por su situación por lo que se dedican a otros quehaceres… Alguien debe pedirle a los diseñadores y ejecutores de la carretera a Rioverde en su tramo de la Glorieta Juárez al periférico oriente, que corrijan los problemas que causan tanto accidente, porque cobraron bien y ganaron mejor. Ora que enfrenten las consecuencias… Los comerciantes del Mercado Hidalgo han anunciado que promoverán su centro de abastos a partir de estos días en un intento por mejorar sus ventas. Con cuidado todo se puede… Por lo pronto, el terrible Manolo se apunta para disfrutar una riquísima barbacoa en las fondas del segundo piso y de su cuenta corren los chescos… HASTA LA PRÓXIMA

