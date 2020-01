Se sube a los puentes y lo atropellan

Un motociclista que decidió circular por los carriles centrales de la avenida Salvador Nava fue arrollado por una camioneta de transporte de personal con razón social Logimerk así como un vehículo compacto Nissan Tida color gris.

El conductor de la motocicleta resultó con heridas y golpes contusos que no ameritaron atención médica especializada. Solo se reportaron daños materiales.

Los conductores de los vehículos refirieron que el chofer de la unidad de dos llantas trató de meterse entre los autos en movimiento, maniobra peligrosa que derivó en el accidente.

“Los motociclistas no entienden que uno como conductor de un automóvil no nos pasa nada, se daña la salpicadera o la defensa, se cambia y ya, pero en el caso de las motos el chasis es el cuerpo de quien la conduce, pero aún así creen que pueden realizar rebases indebidos, no entienden”, señaló Rogelio N. participante en el accidente