Sabor amargo para pilotos potosinos, no logran triunfar en casa

La difícil situación climatológica que se presentó en la ciudad, aunado a una carrera llena de choques y contactos, trajo como resultado que los pilotos locales Alex de Alba Jr. y Rubén García Jr. no pudieran ser profetas en su tierra, teniendo que conformarse con un tercero y cuarto lugar en la quinta fecha de la NASCAR México, Challenge y Peak, que se disputó en el súper óvalo potosino de la carretera a Rioverde.

Y es que ambos pilotos del team Canel's - Logitech G - Laboratorios Tequis - Amanc tenían la mente puesta en obtener sendas victorias en casa para seguir cuesta arriba en la clasificación, además de que por ser anfitriones y la empresa patrocinadora es potosina, siempre es una obligación el ganar.

Cortesía l Team GP Racing

Sin embargo, al final aunque no fue malo el tercero y cuarto lugar que se adjudicaron les quedó ese sabor amargo de que pudieron obtener un mejor lugar al final del Gran Premio Canel's.

“Fue una jornada muy complicada. Pareciera que a muchos pilotos se les olvidó cómo correr y se volvió una carrera a base de contactos. Creímos haber logrado sobrevivir y terminar en segundo lugar, pero un contacto en la última curva me hizo perder dos posiciones, y nos quedamos con un sabor de boca algo amargo por no otorgar un nuevo podio a mi equipo, pero seguimos con esa hambre de revancha y de recuperar el campeonato que aún los puntos están muy cerca", palabras de Rubén quien finalizó cuarto en la categoría Peak.

“La verdad al último no se como pasaron las cosas y como dijo mi compañero, se les olvidó como correr y se fueron a puro golpe, pero bueno trabajamos muy bien en el auto, tenía al final muchas posibilidades de conseguir la victoria pero pues el toque me descuadró y perdí lugares que ya no pude recuperar al estar en verde, blanca y cuadros; lo mejor es que entramos terceros y eso nos permite seguir en pelea por el título”, expresó el potosino Alex, tercero en la Challenge.

La siguiente fecha de NASCAR México Series será el 4 y 5 de septiembre en el circuito del Ecocentro de Querétaro.