Por segunda ocasión, asaltan con pistola a joven en área recreativa de San Lorenzo

Soledad de Graciano Sánchez.- Madre de familia denunció a través de las redes sociales el asalto que por segunda ocasión le sucede a su hijo en el área recreativa de San Lorenzo, hasta los tenis le quitaron.

A punto de pistola le quitaron su equipo de box que constaba de careta, guantes, su teléfono celular, y su calzado deportivo, la primera ocasión ocurrió hace tres semanas en el mismo sitio.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Bajo el perfil “madre escorpión” en facebook, la madre graba con su celular y narra la situación que ocurrió al mediodía de este domingo, mientras que su hijo está sentado angustiado por lo que le acaba de ocurrir.

“No hay seguridad, está sucio, pensamos que las autoridades iban a reaccionar, tengo media hora aquí, y no ha llegado nadie”, se escuchó decir a la mamá de un joven que viste ropa deportiva, con solo los calcetines puestos.

Añadió que una vecina le avisó que su hijo que estaba solo, llorando, sin tenis, por lo que se apresuró a buscarlo y a llamar a la Policía Municipal, pero ante la tardanza y/o reacción de los elementos, decidió prender la camara de video de su celular y empezar a grabar la situación.

“No se me hace justo señores, para las autoridades soledenses, para que pongan más atención en el área recreativa de San Lorenzo, de qué me sirve que la pinten de verde, más seguridad señores, estoy super encabronada, cuánto les van a dar, 100 pesos, no tienen madre, mientras que mi hijo es un deportista ustedes son una basura”, con tono enojada exclamó la mamá del joven.

