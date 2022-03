Por "hate" motociclistas dañan espejos de autos estacionados

“Llegué a mi auto y tenia el espejo lateral estrellado, todo el día estuvo estacionado, verifique en las cámaras y un motociclista pasó golpeando con el manubrio mi espejo, sin motivo y sin razón”, narra Guillermina Hernández Lucio, quien trabaja como oficinista en la zona centro de la capital potosina.

El caso de Guillermina es el de muchos potosinos que han visto afectado su patrimonio por una práctica de hate que están realizando motociclistas en San Luis Potosí, en su mayoría repartidores molestos por lo complejo de su labor en la jungla de asfalto.

Felipe Cardenas | El Sol de San Luis

“Me llegaron unos 25 clientes en la última quincena, uno por el espejo dañado y otros por el módulo completo del espejo afectado, pero coincide con un golpe recibido por un motociclista y en todo los casos los autos estaban estacionados”, señala Martín Hernández, propietario de una refaccionaria.

Me pareció muy extraño, y me siguen llegando clientes con este problema, algo está pasando en las calles

Guillermina verificó el video de una cámara de vigilancia y se percató que se trató de una acción premeditada de un motociclista con una caja de reparto color anaranjada de Rappi. “Me rompió el espejo lateral de mi carro”.

Felipe Cardenas | El Sol de San Luis

Pero este incidente no es aislado...

Luis Manuel Benitez es otro afectado. Le tumbaron el módulo completo del espejo lateral izquierdo de su camioneta Renault Capture valuado en 3,200 pesos.

Lo dejé estacionado sobre avenida Universidad y Villerías unas cuatro horas; “cuando regresé el lavacoches me dijo que había pasado un motociclista y le había pegado al espejo. Lo hizo pedazos”. Los motociclistas potosinos se han convertido en un temor para los conductores según testimonios recogidos.

Felipe Cardenas | El Sol de San Luis

“Muchos no cumplen el reglamento, circulan sin casco, viajan más de dos personas, o las motos no tienen placas; las maniobras que hacen en las calles y avenidas son extremadamente peligrosas, no circulan por un carril específico sino que se meten entre dos carros sin tomar en cuenta el riesgo de un accidente. Cuando la fila de autos se detiene en un semáforo, los motociclistas zigzaguean y hasta se suben a las banquetas y cuando cometen una falta o dañan un auto huyen”, señala Carlos Mendoza, a quien también le tumbaron el espejo lateral de su vehículo estacionado en Pascual M Hernández, también en el centro de la ciudad.

“Ando recogiendo evidencia para presentar la denuncia correspondiente y que el motociclista me pague por lo daños, me salió en 4,300 pesos el espejo completo nuevo de agencia de mi Onix 2021, por eso estoy solicitando videos para dar con la plaza, fue un repartidor con una caja verde de Uber Eats”.

